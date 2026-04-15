Bombero es acusado del crimen de una mujer en un incendio que él mismo provocó y atendió

Una comunidad en Ohio, en Estados Unidos, está consternada tras conocerse el caso de un joven bombero voluntario acusado de un crimen que ha generado profunda conmoción. Las autoridades señalan que el sospechoso no solo habría asesinado a una mujer cercana a él, sino que también habría provocado un incendio en la vivienda para intentar ocultar lo ocurrido, para luego presentarse en el lugar como parte del equipo de emergencia.



De acuerdo con la investigación conocida por medios locales, Peyton Beam, de 22 años, enfrenta cargos por incendio provocado y asesinato ambos cargos con agravantes por la muerte de Ericka Kramer, una mujer de 50 años que fue hallada sin vida en su vivienda el pasado 10 de abril.

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El hecho se conoció luego de que la Oficina del Sheriff del Condado de Darke recibiera una llamada de emergencia hacia las 12:30 del mediodía, alertando sobre un incendio en una residencia ubicada en la cuadra 2700 de Zumbrum Road, al noroeste de la aldea de Ansonia. Cuando los equipos de emergencia llegaron, la estructura estaba completamente envuelta en llamas.

“Durante las operaciones de extinción de incendios, el personal de bomberos descubrió el cuerpo de una mujer adulta fallecida dentro de la casa”, indicaron las autoridades en un comunicado oficial difundido en redes sociales.



Hallazgos clave en la investigación

Tras el hallazgo, el caso tomó un giro aún más grave. El informe forense determinó que la muerte de Kramer corresponde un homicidio, lo que llevó a las autoridades a profundizar en la investigación. "Se ha confirmado que Kramer estaba en la casa minutos antes del incendio. El forense del condado de Darke, la Dra. Susan Brown ha dictaminado la forma de muerte como homicidio", explicó la Oficina del Sheriff



Según lo expuesto por la fiscalía durante una audiencia judicial, la víctima habría sido asesinada antes de que se iniciara el incendio. “La víctima en este caso fue ejecutada por el acusado”, citó el medio WHIO -TV, agregando que recibió varios disparos y que posteriormente su cuerpo habría sido rociado con una sustancia inflamable antes de que la vivienda fuera incendiada.



Estas revelaciones llevaron a que Beam fuera arrestado el 12 de abril y posteriormente presentado ante la justicia, donde enfrenta cargos formales por los hechos.

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Uno de los aspectos más impactantes del caso es el papel que habría desempeñado el propio acusado durante la emergencia. De acuerdo con la fiscalía, el joven fue convocado como bombero para atender el incendio, lo que le permitió llegar al lugar como uno de los primeros respondientes.

“Bajo la apariencia de ser bombero, fue una de las primeras personas en llegar a la propiedad donde se encontraba la casa en llamas”, indicaron las autoridades durante la audiencia, según versiones recogidas por el medio local antes mencionado.



¿Cuál era la relación entre la víctima y el acusado?

Las investigaciones también han puesto en evidencia la cercanía entre la víctima y el acusado. Según se conoció, Beam colaboraba con Kramer en labores agrícolas y de jardinería. El abogado del acusado John H. Rion aseguró que su cliente no habría sido capaz de hacerle daño a Kramer, a quien describió como una figura cercana en su vida y como una "segunda madre"

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Ericka Kramer era ampliamente reconocida por su trabajo como entrenadora principal del equipo de animadoras de una escuela secundaria local. Tras confirmarse su muerte, el departamento de atletismo de la institución expresó su pesar en un mensaje público:

“El Departamento de Atletismo de Ansonia lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra entrenadora principal del equipo de porristas, Ericka Kramer. Extrañaremos mucho a la entrenadora Ericka”.

Además, en medio de un obituario en linea le rindieron un homenaje. “No solo entrenaba; animaba, alentaba e inspiraba a los jóvenes con los que trabajaba, dejando una huella imborrable en muchos corazones”, explicaron y luego añadieron: "El amor, la fortaleza y el hermoso espíritu de Ericka perdurarán en todos los que la conocieron, y especialmente en el corazón de su amada hija".

Mientras que sus seres queridos despiden a Ericka, un juez fijó una fianza de cinco millones de dólares, en medio de una investigación que continúa en curso. El Departamento de Bomberos de Ansonia también se pronunció sobre el caso, expresando solidaridad con la familia de la víctima y señalando que, debido al avance de las investigaciones, no es posible entregar mayores detalles por el momento.

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“Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia de la víctima durante este difícil momento”, indicó la institución en un comunicado.

Las autoridades han reiterado que el proceso sigue en etapa investigativa y que será la justicia la encargada de esclarecer completamente los hechos. Entretanto, el caso continúa generando impacto en la comunidad local.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co