Nuevos detalles de la muerte de Celeste Rivas vinculan a rapero D4vd: un tatuaje revelaría romance

La identificación del cuerpo hallado en el carro Tesla del rapero D4vd el pasado 8 de septiembre ha cambiado por completo la investigación de este caso. El cadáver correspondía a Celeste Rivas, una joven de 15 años reportada como desaparecida por su familia desde mediados de 2024. Nuevos hallazgos revelarían que la menor de edad tenía un noviazgo con el cantante, de 20 años.



¿Celeste Rivas y D4vd estaban juntos?

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), Estados Unidos, ha revelado que, tras ser identificado el cuerpo, el caso está siendo investigado como un homicidio a causa del estado de descomposición en el que estaba el cadáver y algunas heridas que presentaba. También al confirmar que la menor de edad había sido reportada como desaparecida.

A través de redes sociales se ha difundido el rumor de que Celeste sostenía una relación amorosa con D4vd y que había escapado con él, algo que aparentemente sus amigos sabían, pero su familia no. Aunque esta información no ha sido confirmada, un hallazgo en el cuerpo de la joven daría indicios de que sí había un romance con el famoso.

Celeste Rivas, al igual que D4vd, tenía un tatuaje en el dedo índice con la inscripción 'Shhh...'. Aunque el tatuaje no representa seriamente al rapero o a la joven, pues también se lo han hecho otras figuras públicas, lo que ha llamado la atención es que D4vd no tenía este tatuaje antes de septiembre de 2024, lo que podría indicar que se lo hizo junto a Celeste, mientras ella estaba desaparecida para su familia.



La familia de Celeste Rivas se ha manifestado devastada en redes sociales, donde exigen justicia para aclarar qué le pasó a la menor de edad. En diálogo con TMZ, la mamá de Celeste reveló que sabía que su hija tenía un novio llamado David antes de desaparecer, en abril de 2024, pero no tenía detalles si se trataba del rapero.



Allanan casa de D4vd tras identificar a Celeste Rivas

TMZ también indicó que la División de Investigación Científica del LAPD realizó un registro de una casa en Hollywood Hills en la que aparentemente vivía D4vd, cuyo nombre real es David Anthony Burke, luego de identificar el cuerpo de Celeste Rivas.

Indicaron que las autoridades sospechan que le homicidio se haya cometido en dicha propiedad, por lo que los investigadores utilizaron luminol para detectar posibles rastros de sangre, recolectaron huellas dactilares y muestras de cabello. Por ahora, se ha dicho que la casa está alquilada a nombre de Josh Marshall, representante del rapero.

Los uniformados salieron de la vivienda con un computador y varias bolsas con evidencia. A pesar de esto, las autoridades no han dado a conocer si D4vd está siendo investigado por el homicidio de Celeste Rivas.



¿Qué ha dicho D4vd al respecto?

Tras esta noticia, un representante del artista dio a conocer que D4vd está al tanto de la situación y que está cooperando con las autoridades, a pesar de encontrarse en gira de conciertos -algunos de ellos cancelados en medio de la situación-. “Aunque sigue en tour, está completamente dispuesto a colaborar con la investigación”, señaló el vocero.

