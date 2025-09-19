En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Nuevos detalles de la muerte de Celeste Rivas vinculan a rapero D4vd: un tatuaje revelaría romance

Nuevos detalles de la muerte de Celeste Rivas vinculan a rapero D4vd: un tatuaje revelaría romance

Ante los nuevos hallazgos en el caso, que es investigado como homicidio, las autoridades allanaron una vivienda que pertenecería al rapero D4vd. La familia de Celeste también se pronunció.

Por: María Paula González
Actualizado: 19 de sept, 2025
Celeste Rivas y D4vd
Autoridades investigan si Celeste Rivas tenía un noviazgo con el rapero D4vd -
Fotos: Redes sociales

