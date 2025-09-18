Identifican cuerpo que estaba en carro de cantante D4vd: era una joven de 15 años

El hallazgo de un cadáver en estado de descomposición en un carro Tesla en Estados Unidos causó conmoción en el país y se volvió noticia internacional cuando se descubrió que el automóvil estaba registrado a nombre del rapero D4vd, uno de los artistas confirmados para el FEP 2026. Ahora las autoridades han revelado la identidad del cuerpo.



¿Quién era la adolescente hallada sin vida en carro de cantante?

Las autoridades estadounidenses revelaron que, tras la realización de los respectivos exámenes forenses, se pudo confirmar la identidad del cuerpo hallado en el carro del cantante. Tristemente, lo que se confirmó es que era una adolescente de 15 años llamada Celeste Rivas, quien tiempo atrás fue reportada como desaparecida.

Tras identificar el cuerpo, las autoridades han podido establecer más detalles sobre lo que pudo haber ocurrido. Lo primero que se conoció es que Celeste Rivas fue reportada como desaparecida en la zona de Lake Elsinore, California, en 2024. En redes sociales se ha rumorado que Celeste y D4vd tenían una relación sentimental, algo que no ha sido confirmado.

La oficina forense del condado de Los Ángeles indicó que la joven murió el pasado 8 de septiembre, pero la causa de muerte sigue "aplazada" mientras avanzan en las investigaciones adicionales. Por su parte, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) informó que el caso está siendo tratado como un posible homicidio.



“El Departamento de Policía de Los Ángeles está investigando este incidente como un homicidio y será el punto de contacto para cualquier detalle adicional”, informó la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside en un comunicado de prensa.



¿Cómo fue el hallazgo del cuerpo?

El macabro descubrimiento tuvo lugar el lunes 8 de agosto en un depósito de remolque en la cuadra 1000 de Mansfield Avenue, en Hollywood, luego de que agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles respondieran a una llamada de alerta por un "mal olor" que emanaba del vehículo alrededor de las 12:20 p. m.

Al llegar al lugar, los oficiales confirmaron la presencia de restos humanos en el maletero frontal del carro. El cuerpo, que se encontraba en avanzado estado de descomposición, estaba envuelto en plástico o dentro de una bolsa, según diferentes reportes. El automóvil había sido trasladado al depósito de remolque desde Hollywood Hills aproximadamente una semana antes del hallazgo, aunque el nuevo dato de los forenses indica que murió el mismo día que fue hallado.

Medios locales, incluyendo TMZ y ABC7, han reportado que el Tesla está registrado a nombre de David Anthony Burke, conocido artísticamente como D4vd. El cantante, originario de Hempstead, Texas, tiene 20 años y es una figura emergente en la escena musical.

Este incidente ocurre mientras D4vd se encuentra en medio de su primera gira mundial, 'Withered', promocionando su álbum. El artista es conocido por éxitos como 'Romantic Homicide', tema que se viralizó en TikTok en 2022, y 'Here With Me'. También se espera su participación en el Festival Estéreo Picnic 2026 en Bogotá. D4vd tenía programado un concierto en Minneapolis para el martes siguiente al descubrimiento, que fue cancelado, y una presentación en Los Ángeles para el 20 de septiembre.



¿Qué ha dicho D4vd al respecto?

Tras esta noticia, un representante del artista dio a conocer que D4vd está al tanto de la situación y que está cooperando con las autoridades, a pesar de encontrarse en gira de conciertos. “Aunque sigue en tour, está completamente dispuesto a colaborar con la investigación”, señaló el vocero.

