Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Hallan un cadáver en el tesla de un cantante que participaría en el FEP: esto es lo que se sabe

Hallan un cadáver en el tesla de un cantante que participaría en el FEP: esto es lo que se sabe

Un cadáver en avanzado estado de descomposición fue descubierto en el maletero de un Tesla en Hollywood, en un vehículo presuntamente registrado a nombre del cantante D4vd.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: septiembre 11, 2025 09:25 p. m.
Hallan un cadaver en un auto de D4vd.jpg
El cuerpo, que se encontraba en avanzado estado de descomposición, pudo haber permanecido en el vehículo aproximadamente cinco días.
Instagram:d4vddd /X: @fearedbuck

