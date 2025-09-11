Hallan un cadáver en el tesla de un cantante que participaría en el FEP: esto es lo que se sabe

La ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, se vio sacudida por el hallazgo de un cuerpo sin vida dentro de un Tesla con placas de Texas. El macabro descubrimiento tuvo lugar el lunes 8 de agosto en un depósito de remolque en la cuadra 1000 de Mansfield Avenue, en Hollywood, luego de que agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles respondieran a una llamada de alerta por un "mal olor" que emanaba del vehículo alrededor de las 12:20 p. m.

Al llegar al lugar, los oficiales confirmaron la presencia de restos humanos en el maletero frontal del carro. El cuerpo, que se encontraba en avanzado estado de descomposición, estaba envuelto en plástico o dentro de una bolsa, según diferentes reportes. Las autoridades estiman que el cadáver pudo haber permanecido en el vehículo aproximadamente cinco días antes de que este fuera remolcado. El automóvil había sido trasladado al depósito de remolque desde Hollywood Hills aproximadamente una semana antes del hallazgo.

Medios locales, incluyendo TMZ y ABC7, han reportado que el Tesla está registrado a nombre de David Anthony Burke, conocido artísticamente como D4vd. El cantante, originario de Hempstead, Texas, tiene 20 años y es una figura emergente en la escena musical. Debido al estado de descomposición de los restos, las autoridades han manifestado que aún no han podido determinar las características de la persona fallecida ni la causa exacta de la muerte, lo que añade una capa de misterio a la investigación. La identidad de la víctima sigue siendo desconocida.



Este incidente ocurre mientras D4vd se encuentra en medio de su primera gira mundial, 'Withered', promocionando su álbum. El artista es conocido por éxitos como 'Romantic Homicide', tema que se viralizó en TikTok en 2022, y 'Here With Me'. También se espera su participación en el Festival Estéreo Picnic 2026 en Bogotá. D4vd tenía programado un concierto en Minneapolis para el martes siguiente al descubrimiento y una presentación en Los Ángeles para el 20 de septiembre. A pesar de la relevancia del suceso, el cantante no ha emitido declaraciones públicas al respecto en sus redes sociales, donde suele mantener una interacción activa con sus millones de seguidores. Sus representantes han sido contactados, pero hasta el momento, no se ha obtenido una respuesta.

La policía de Los Ángeles continúa con la investigación para esclarecer la identidad de la víctima y las circunstancias que llevaron a su muerte y al posterior hallazgo en el vehículo. Las autoridades han mantenido un estricto hermetismo sobre los avances de la investigación. El estacionamiento donde se realizó el descubrimiento se encuentra cerca de un nuevo restaurante de Tesla que abrió en Hollywood en julio, lo que también ha atraído la atención mediática al suceso. La industria musical y los fanáticos esperan con expectación nuevas respuestas que puedan arrojar luz sobre este caso.

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL