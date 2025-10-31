En vivo
ONU acusa a Estados Unidos de cometer “ejecuciones extrajudiciales” con ataques a lanchas

Aseguró que, “en base a la muy escasa información facilitada públicamente por las autoridades norteamericanas”, ninguna de las personas muertas en el Caribe y el Pacífico “parecía plantear una amenaza inminente a las vidas de otros”.

Por: EFE
Actualizado: 31 de oct, 2025
Editado por: Sandra Soriano Soriano
ONU acusa a Estados Unidos de cometer “ejecuciones extrajudiciales” con ataques a lanchas
