Estados Unidos ataca otra supuesta narcolancha en aguas del Pacífico: cuatro personas murieron

Estados Unidos ataca otra supuesta narcolancha en aguas del Pacífico: cuatro personas murieron

Con esta acción se eleva el total de muertes de la controvertida campaña militar antidrogas del presidente Donald Trump a al menos 62 personas fallecidas. Van 14 ataques a supuestas narcolanchas.

Por: AFP
Actualizado: 29 de oct, 2025
Editado por: William Moreno Hernández
