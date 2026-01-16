Estados Unidos ya habría hecho primera venta de petróleo venezolano: fue de 500 millones de dólares

Estados Unidos ya realizó una venta de petróleo venezolano, la primera desde que Washington tomó el control del sector tras la captura de Nicolás Maduro, indicó a la AFP un responsable estadounidense.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Según esta fuente, el monto de la operación asciende a 500 millones de dólares y podrían concretarse otras ventas en los próximos días o semanas.

"El presidente Trump ha negociado un acuerdo energético histórico con Venezuela, inmediatamente después del arresto del narcoterrorista Nicolás Maduro, que beneficiará a los pueblos estadounidense y venezolano", declaró el jueves una portavoz de la Casa Blanca.



En días pasados, el presidente estadounidense había anunciado que "las autoridades interinas de Venezuela (iban) a entregar a Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado y de alta calidad", es decir, entre uno y dos meses de producción.



Trump ha dejado clara su intención de "controlar" los ingresos derivados de la venta de esos barriles y también instó a las grandes petroleras a lanzarse al asalto de las vastas reservas del país sudamericano.

Publicidad

"Ustedes tratan directamente con nosotros, no queremos que traten con Venezuela", advirtió Trump a los ejecutivos de esas empresas en un encuentro en la Casa Blanca.

El presidente estadounidense firmó un decreto de emergencia destinado a colocar bajo protección especial los activos venezolanos, incluidos los ingresos petroleros, ubicados en territorio estadounidense, a fin de impedir, en particular, que sean embargados por tribunales o acreedores.



¿Nueva ley de hidrocarburos en Venezuela?

Delcy Rodríguez presentó un proyecto de reforma para buscar inversiones en las infraestructuras petroleras e "incorporar los modelos productivos" que permitan que "flujos de inversiones sean incorporados a nuevos campos, a campos donde nunca se ha hecho inversión y campos donde no hay infraestructura", indicó. (Lea también: María Corina Machado dice que Delcy Rodríguez en Venezuela está "cumpliendo órdenes" de Trump)

Publicidad

Asimismo, anunció la creación de dos fondos que, dijo, se manejarán con "cualquier" divisa que entre al país suramericano, para "mejorar" el ingreso de los trabajadores y otro dirigido para el desarrollo de los hospitales, escuelas, viviendas, así como de servicios públicos como el agua, la electricidad y la vialidad.

"Son dos fondos soberanos y he solicitado igualmente la creación de una plataforma tecnológica que transparente el uso de esos recursos, y que esté desprovisto de burocracia y de corrupción y de indolencia también", añadió.

La presidenta encargada destacó también un proyecto de ley para la "aceleración de trámites" y así "desaplicar cualquier norma" que esté "impidiendo la llegada de inversiones".

Rodríguez afirmó que la economía creció 8,5 % en 2025 y dijo que la producción petrolera alcanzó 1.200.000 barriles por día (bpd) de crudo.

Publicidad

La presidenta interina también tuvo palabras para Estados Unidos. "Sabemos que son muy poderosos, sabemos que son una potencia nuclear letal (...). No tenemos miedo a encarar diplomáticamente a través del diálogo político como corresponde", dijo.

"Si algún día me tocase como presidenta encargada ir a Washington lo haré de pie, caminando, no arrastrada", añadió. "Venezuela tiene derecho a relaciones con China, con Rusia, con Cuba, con Irán, con todos los pueblos del mundo; y con los Estados Unidos también", expresó.

Publicidad

Delcy Rodríguez habló el miércoles por teléfono con Trump, quien definió a la funcionaria como "una persona formidable". Dijo también que todo iba "muy bien" en Venezuela. (Lea también: Delcy Rodríguez se reunió con director de la CIA en Venezuela, según The New York Times)

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS AFP/EFE