Gobierno Trump no intervendrá en caso de hermanos Tate, pedidos en extradición por Reino Unido

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no impedirá la extradición del influencer Andrew Tate y de su hermano Tristan a Reino Unido, donde están acusados de delitos sexuales, según informó este jueves 23 de julio la Casa Blanca. Tate, señalado de misógino, y su hermano menor fueron detenidos el sábado en Miami, una medida que el abogado de ambos denunció como políticamente motivada.

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"No", respondió la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, cuando se le preguntó si el presidente o su administración tenían previsto intervenir en el caso del pedido de extradición de los Tate por parte de Reino Unido. El secretario de Estado, Marco Rubio, ya había advertido que la Casa Blanca no tenía intención de intervenir en este caso. "No hay ningún papel que podamos desempeñar en este momento, ni quizá nunca en ese sentido", declaró desde Filipinas el miércoles.

Los hermanos Tate, fervientes seguidores de Trump, tratan de evitar la extradición. Andrew Tate también intentó entablar relaciones en el pasado con los hijos de Trump, Don Jr. y Barron, según informaron los medios de comunicación estadounidenses. (Lea también: Abuso sexual en centro médico de Bogotá: auxiliar de enfermería habría agredido a paciente)



¿Por qué acusan a los hermanos Tate?

Los Tate fueron detenidos después de que la Fiscalía británica anunciara nuevos cargos por violación, tráfico sexual y agresión, con lo que suman 59 cargos: 42 contra Andrew y 17 contra Tristan. Comparecieron el pasado lunes ante un tribunal en Miami. Los cargos están relacionados con cuatro víctimas adicionales dentro de la trama de explotación sexual por la que los hermanos están encarando causas en Rumanía, Reino Unido y Estados Unidos y que originalmente involucraban a tres mujeres denunciantes.



La pareja de hermanos, con doble nacionalidad estadounidense y británica, impugnarán la extradición al Reino Unido, según dijo su abogado al Miami Herald. La próxima audiencia, que fijará su fianza, está programada para el lunes 27 de julio. Hasta entonces, Andrew y Tristan Tate permanecerán detenidos en la prisión federal de Miami, ubicada en el centro de la ciudad.



Su arresto tuvo lugar después de que la Fiscalía de la Corona (CPS) del Reino Unido detallara en un comunicado que decidió procesar a Andrew Tate, de 39 años, por siete cargos adicionales de violación, tres de organización o facilitación de trata con fines de explotación sexual, tres por agresión causante de lesiones corporales y 19 cargos adicionales por delitos "relacionados con imágenes indecentes de menores y pornografía extrema". A su vez, también decidió procesar a Tristan, de 38 años, por un cargo de agresión sexual, dos de violación y tres de organización o facilitación de trata con fines de explotación sexual. Según la CPS, los hechos delictivos supuestamente tuvieron lugar entre julio de 2010 y agosto de 2017.

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Ambos huyeron en 2025 a Florida desde Rumanía, donde están bajo investigación penal desde 2022, acusados de formar un grupo criminal organizado para explotar a mujeres en la industria del entretenimiento para adultos, cargos que ambos niegan. A su llegada al estado, no obstante, el fiscal estatal, James Uthmeier, comunicó el inicio de una investigación contra los hermanos. (Lea también: Niña de 11 años fue secuestrada y abusada por grupo de hombres: la arrojaron a un estanque viva)



Andrew Tate, una figura destacada de la manosfera

Andrew Tate, exluchador de kickboxing, alcanzó notoriedad internacional como empresario digital e influencer. En internet se presenta como Top G, un apodo con el que se define como una especie de gurú del éxito, la riqueza y la masculinidad, promoviendo un modelo basado en el dominio masculino y una visión jerárquica de las relaciones entre hombres y mujeres.

Tate se ha convertido en una de las figuras más reconocibles de la manosfera, un ecosistema de comunidades digitales antifeministas centradas en la reivindicación de determinados modelos tradicionales e hipermasculinos. "La manosfera es como hemos llamado al internet más misógino", explica Elisa García Mingo, socióloga y profesora en la Universidad Complutense de Madrid a Efeminista, de la agencia Efe. En los últimos años, estas subculturas digitales han encontrado espacio en plataformas donde se concentran las generaciones más jóvenes, como TikTok, Twitch, Telegram o Discord, y desde allí promueven modelos de masculinidad muy estrechos, heteronormativos y en ocasiones abiertamente violentos, que se apoyan en la humillación o la deshumanización de las mujeres.

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En ese contexto, incluso contenidos que parecen banales, como bromas virales o retos de pareja, pueden funcionar como la puerta de entrada a imaginarios más amplios que legitiman la desigualdad o la violencia machista. Entre ellos hay videos como empujar a la novia a la piscina por sorpresa, grabar la reacción de una chica mientras su novio le lanza comentarios machistas sobre su cuerpo o convertir una bofetada en un reto viral, amparados en la idea de que todo forma parte del "humor".

El discurso de Andrew Tate, dirigido especialmente a hombres jóvenes, ha generado fuertes críticas y provocó que sus cuentas o canales fueran eliminados de Facebook, Instagram, TikTok y YouTube en 2022. Sobre él ya pesaban diez cargos por violación, lesiones, trata de personas o proxenetismo y explotación sexual, mientras que Tristan había sido acusado por once delitos de violación, lesiones y trata de personas. En junio, la Fiscalía rumana anunció que ampliaba la investigación, abierta hace casi cuatro años, contra los hermanos británico-estadounidenses en el marco de la trama, en la que también se les atribuye un posible delito de blanqueo de capitales.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP