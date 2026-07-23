Este es el tipo de hantavirus que se confirmó en Venezuela: ¿puede transmitirse entre personas?

La confirmación de tres muertes por hantavirus en el estado Anzoátegui volvió a poner la atención sobre esta enfermedad en Venezuela. El Ministerio de Salud del país ha llamado a la calma al asegurar que los casos no representan un riesgo generalizado para la población.



De acuerdo con la infectóloga y docente de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Patricia Valenzuela, el hantavirus confirmado en Venezuela corresponde a variantes diferentes al virus Andes, detectado recientemente en un crucero, que sí ha demostrado capacidad de transmisión de persona a persona.

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La especialista explicó en Noticias Caracol que las tres personas serían integrantes de una misma familia y recordó que esta enfermedad no es nueva en el país.

"En Venezuela no es la primera vez que se hace el diagnóstico de hantavirus. De hecho, la primera vez que se identifica hantavirus en Venezuela fue hacia la década de los años 90".

¿Qué tipo de hantavirus circula en Venezuela?

Según Valenzuela, los virus identificados en el país pertenecen al grupo conocido como hantavirus del Nuevo Mundo y, hasta el momento, se han detectado dos variantes.



"Los hantavirus en Venezuela genéticamente corresponden a los hantavirus del Nuevo Mundo. Son dos en particular: Caño Delgadito y Maporal". La especialista indicó que el virus Maporal se encuentra principalmente en los llanos occidentales de Venezuela, mientras que Caño Delgadito ha sido identificado en el estado Portuguesa y también en brotes registrados anteriormente en el sur de Anzoátegui, donde ocurrieron los recientes fallecimientos.



¿Se contagia entre personas?

La infectóloga fue enfática en señalar que las variantes detectadas en Venezuela no presentan transmisión de persona a persona.

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"Los hantavirus de Venezuela no se transmiten de persona a persona". Asimismo, explicó que este comportamiento es diferente al observado con la variante Andes.

"Es muy diferente al hantavirus que se identificó en el crucero, meses atrás, que era el virus Andes y que sí tiene esa capacidad de transmitirse de persona a persona. Los de Venezuela son diferentes y hasta ahora no tienen descrita esa capacidad".



¿Por qué ocurre el contagio?

Valenzuela explicó que el hantavirus confirmado en Venezuela es una zoonosis y que el contagio ocurre a partir de roedores silvestres que habitan en zonas rurales con actividad agrícola.

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Precisó que especies como el ratón de la caña y el ratón de los sembradíos de algodón pueden propagar el virus mediante heces, orina y saliva cuando están infectados.

Según explicó, estos fluidos pueden acumularse en viviendas, galpones o almacenes poco ventilados. Cuando las personas ingresan a estos lugares y realizan labores de limpieza en seco, las partículas contaminadas pueden quedar suspendidas en el aire y ser inhaladas.

Para la especialista, las características de los casos confirmados hacen que no se espere un incremento importante de contagios.

"No hay una alerta masiva, no esperamos la posibilidad de que aumente el número de casos de manera importante. ¿Por qué? Porque primero es un escenario muy específico, es un escenario rural y no hay transmisión de persona a persona".Además, descartó que exista relación entre estos casos y las zonas afectadas por los terremotos en La Guaira y Caracas.

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"Hasta ahora los roedores de la ciudad, que son los mismos que están en Caracas y La Guaira, es decir, ratas y ratones citadinos, no transmiten el hantavirus hasta los momentos. No está descrito".



La infectóloga agregó que la vigilancia epidemiológica debe enfocarse en identificar posibles exposiciones, controlar las poblaciones de roedores, mejorar el saneamiento ambiental y hacer seguimiento a las personas que pudieron haber estado en contacto con los mismos ambientes donde se registraron los casos confirmados.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co