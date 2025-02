Papa Francisco envía mensaje desde el hospital: “Gracias por esta cercanía”

Por medio de su cuenta de X, en papa Francisco se mostró conmovido por las muestras de afecto que le han mostrado personas de todos los rincones del planeta. Pese a que su pronóstico se mantiene reservado y su estado es “crítico”, el sumo pontífice ha expresado su confianza en el tratamiento.

"En estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de confortación que he recibido de todo el mundo!", escribió en sus redes sociales el argentino de 88 años.

En su pronunciamiento también exhortó a la comunidad a continuar con alegría su apostolado, citando el evangelio del día e invitando a no tener miedo de "arriesgar el amor".

Numerosos fieles que han acudido este domingo a la plaza de San Pedro del Vaticano han mostrado su esperanza en la recuperación del papa Francisco, después de que su salud se agravase este sábado al sufrir una crisis respiratoria que le mantiene en estado "crítico".

"Sabemos el estado del papa y esperamos que se mejore y que se recupere pronto. Deseamos todo lo mejor", dijeron a EFE Gloria y Arnaldo Díaz, una pareja paraguaya que vive en la localidad española de Málaga desde hace 20 años.

"Y vamos a rezar por él también para que se ponga bien pronto", añadieron, mientras el italiano Simone también mostró su "esperanza es que se recupere", aunque "hace poco nos han dicho que la situación ha empeorado".

Explicó que había ido a la basílica de San Pedro "para la misa (del Jubileo de los Diáconos), pero nos han dicho que el papa no vendrá porque está enfermo. Esperamos que mejore lo antes posible, que así sea".

Gennaro Sorrentino, de Nápoles (sur), se mostró muy afectado por la enfermedad del pontífice: "Soy católico, y he venido a la plaza de San Pedro a rezar por el papa, que ahora está viviendo un momento de sufrimiento".

"La oración es la única posibilidad que tenemos ahora para acompañarle en estos momentos", añadió.

Violetta de Polonia y su hija María muestran un dibujo para el Papa Francisco fuera del hospital Gemelli donde el Papa Francisco está hospitalizado por neumonía, en Roma el 23 de febrero de 2025. ALBERTO PIZZOLI/AFP

¿Cómo está el papa Francisco?

Francisco, hospitalizado en el hospital Gemelli desde hace diez días, pasó una noche tranquila y descansó, informó este domingo el Vaticano, después de que ayer sábado se agravase su salud al sufrir una crisis respiratoria por la que se le tuvo que suministrar oxígeno. También requirió transfusiones de sangre debido a una anemia.

En el último parte médico se comunicó que "el estado del Santo Padre continúa siendo crítico" y que "por el momento está en pronóstico reservado", tras sufrir "una crisis respiratoria asmática prolongada, que requirió también la aplicación de oxígeno de alto flujo".

Además añadía que "los análisis de sangre realizados hoy también revelaron trombocitopenia (plaquetas en sangre en cantidad inferior al normal), asociada a la anemia, que requirió la administración de transfusiones de sangre".

AGENCIA EFE/ NOTICIAS CARACOL

