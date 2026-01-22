Aumenta a 55 países la prohibición de leche de fórmula de popular marca por riesgo de toxina

El pasado mes de diciembre, la multinacional de alimentos Nestlé efectuó un aviso sobre uno de sus productos, específicamente una referencia de leche de fórmula para bebés. La empresa explicó que se detectó un problema en la calidad del producto y avisó que existía la posibilidad de la presencia de una toxina que puede afectar gravemente la salud de los menores de edad que lo consuman o de los adultos que entre en contacto.

Hasta el momento, 55 países han compartido a través de sus respectivas agencias sanitarias y de control de alimentos la prohibición del producto y el retiro de los mercados del mismo. "Tras la detección de un problema de calidad en un ingrediente suministrado por un proveedor líder, Nestlé ha realizado pruebas a todo el aceite de ácido araquidónico (ARA) y las mezclas de aceites correspondientes utilizadas en la producción de sus productos de nutrición infantil potencialmente afectados", se lee en el aviso de la multinacional.



Nestlé asegura que a la fecha no se han confirmado casos de enfermedad relacionados con los lotes de "Fórmula Infantil NAN Optipro 1 con HMO". El aviso global se debió a la posible presencia de la toxina Cereulida, producida por el microorganismo Bacillus cereus, en una de las materias primas utilizadas para el producto. "La Cereulida es una sustancia de origen bacteriano que causa enfermedades transmitidas por los alimentos y es producida por ciertas cepas del microorganismo Bacillus cereus", se lee en un comunicado de la empresa.



"La presencia de cereulida en los aceites es muy poco común, y Nestlé está colaborando con el proveedor de aceite, que está llevando a cabo un análisis exhaustivo para determinar la causa raíz del problema", agregaron. Entre los síntomas a tener en cuenta en caso de tener contacto o consumo de la toxina son los vómitos intensos o persistentes, diarrea o letargo inusual. "Suelen aparecer entre 30 minutos y 6 horas después de la exposición. Si no se presentan síntomas, no hay motivo de preocupación para la salud".

¿Qué países han emitido alertas de retiro o prohibición de la leche de fórmula?

Región de Europa

Albania

Armenia

Austria

Azebayán

Bélgica

Bielorusia

Bosnia y Herzegovina

Bulgaria

Croacia

Chipre

República Checa

Dinamarca

Estonia

Finlandia

Francia

Alemania

Georgia

Grecia

Hungría

Irlanda

Italia

Islandia

Lituania

Luxemburgo

Macedonia

Países Bajos

Moldavia

Polonia

Portugal

Kazajistán

Región de las Américas

Argentina

Brasil

Chile

México

Paraguay

Perú

Uruguay

Región de Asia y Oceanía

Australia

China

Hong Kong

Nueva Zelanda

Filipinas

Taiwan

Vietnam

Región de África y Medio Oriente

Baréin

Egipto

Irán

Irak

Jordania

Kuwait

Omán

Catar

Arabia Saudita

Emiratos Árabes Unidos

Sudáfrica

Listado completo de productos de leche de fórmula para bebés

La Agencia de Normas Alimentarias del Reino Unido (FSA, por sus siglas en inglés) compartió un listado de todos los productos de leche de fórmula para bebés o relacionados que podría haberse visto afectado por la contaminación de la toxina:



SMA Advanced First Infant Milk 800g (Leche avanzada para lactantes)

Lote: 51450742F1 — Vencimiento: Mayo-27

51450742F1 — Mayo-27 Lote: 52319722BA — Vencimiento: Mayo-27

52319722BA — Mayo-27 Lote: 52819722AA — Vencimiento: Mayo-27

SMA Advanced Follow-on Milk 800g (Leche avanzada de continuación)

Lote: 51240742F2 — Vencimiento: Mayo-27

51240742F2 — Mayo-27 Lote: 51890742F2 — Vencimiento: Agosto-27

51890742F2 — Agosto-27 Lote: 52879722AA — Vencimiento: Abril-27

SMA First Infant Milk (Leche para lactantes - Varios tamaños)

800g - Lote: 51170346AA / 51170346AB — Vencimiento: Abril-27

51170346AA / 51170346AB — Abril-27 800g - Lote: 51340346AB — Vencimiento: Mayo-27

51340346AB — Mayo-27 800g - Lote: 51580346AA / 51590346AA — Vencimiento: Junio-27

51580346AA / 51590346AA — Junio-27 800g - Lote: 52760346AB / 52760346AD / 52780346AA — Vencimiento: Octubre-27

52760346AB / 52760346AD / 52780346AA — Octubre-27 400g - Lote: 51350346AA — Vencimiento: Mayo-27

51350346AA — Mayo-27 400g - Lote: 52750346AD — Vencimiento: Octubre-27

52750346AD — Octubre-27 1.2Kg - Lote: 51340346BE — Vencimiento: Noviembre-26

51340346BE — Noviembre-26 1.2Kg - Lote: 52740346BA / 52750346BA — Vencimiento: Abril-27

52740346BA / 52750346BA — Abril-27 200ml - Lotes: 52860295M / 52870295M / 53030295M / 53040295M — Vencimiento: Octubre-26

52860295M / 52870295M / 53030295M / 53040295M — Octubre-26 200ml - Lotes: 53220295M / 53230295M / 53070295M / 53080295M — Vencimiento: Noviembre-26

53220295M / 53230295M / 53070295M / 53080295M — Noviembre-26 70ml - Lote: 53170742B1 — Vencimiento: Noviembre-26

SMA LITTLE STEPS First Infant Milk 800g (Leche para lactantes)

Lote: 51220346AD — Vencimiento: Mayo-27

51220346AD — Mayo-27 Lote: 51540346AC — Vencimiento: Junio-27

51540346AC — Junio-27 Lote: 52740346AD — Vencimiento: Octubre-27

SMA Comfort 800g (Leche para el confort digestivo)

Lote: 52620742F3 — Vencimiento: Septiembre-27

52620742F3 — Septiembre-27 Lote: 51240742F3 / 51439722BA / 51479722BA / 51769722BA / 52049722AA — Vencimiento: Mayo-27

SMA Lactose Free 400g (Leche sin lactosa)

Lotes: 51150346AB / 51719722BA / 51759722BA / 51829722BA / 51979722BA / 52109722BA / 53459722BA — Vencimiento: Abril-27

51150346AB / 51719722BA / 51759722BA / 51829722BA / 51979722BA / 52109722BA / 53459722BA — Abril-27 Lote: 51500346AB — Vencimiento: Mayo-27

51500346AB — Mayo-27 Lote: 53299722BA — Vencimiento: Agosto-27

SMA Anti Reflux 800g (Leche antirreflujo)

Lote: 51570742F3 / 52099722BB / 52739722BA — Vencimiento: Junio-27

51570742F3 / 52099722BB / 52739722BA — Junio-27 Lote: 52099722BA — Vencimiento: Abril-27

ALFAMINO 400g (Fórmula hipoalergénica)

Lote: 51200017Y3 — Vencimiento: Abril-27

51200017Y3 — Abril-27 Lote: 51210017Y1 — Vencimiento: Enero-27

51210017Y1 — Enero-27 Lote: 51220017Y1 — Vencimiento: Febrero-27

51220017Y1 — Febrero-27 Lotes: 51250017Y1 / 51390017Y1 / 51420017Y2 / 51430017Y1 / 51460017Y1 — Vencimiento: Mayo-27

51250017Y1 / 51390017Y1 / 51420017Y2 / 51430017Y1 / 51460017Y1 — Mayo-27 Lotes: 51690017Y2 / 51690017Y3 / 51700017Y1 / 51710017Y1 / 51740017Y1 — Vencimiento: Junio-27

51690017Y2 / 51690017Y3 / 51700017Y1 / 51710017Y1 / 51740017Y1 — Junio-27 Lotes: 52760017Y5 / 52790017Y1 / 52860017Y1 — Vencimiento: Octubre-27

52760017Y5 / 52790017Y1 / 52860017Y1 — Octubre-27 Lotes: 53100017Y3 / 53110017Y1 / 53140017Y1 / 53140017Y2 / 53150017Y1 — Vencimiento: Noviembre-27