¿Por qué aplazaron la conferencia de prensa de María Corina Machado en el Instituto Nobel de Oslo?

El paradero de la opositora venezolana, que vive en la clandestinidad en su país desde inicios de este año, sigue sin conocerse, y su aparición en Oslo sería la primera en público desde enero de 2025.

Por: EFE
Actualizado: 9 de dic, 2025
Editado por: William Moreno Hernández
María Corina Machado.
