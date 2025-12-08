Presidentes de América Latina que irán a entrega de Nobel a María Corina Machado: dudas de su viaje

Al menos cuatro mandatarios latinoamericanos tienen previsto asistir este miércoles 10 de diciembre a Oslo a la entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado, un acto que ha despertado atención internacional tanto por la presencia de jefes de Estado como por las dudas sobre el desplazamiento de la dirigente, quien permanece en la clandestinidad.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Según precisó un vocero del Instituto Nobel al medio internacional CNN, este viernes la dirigente confirmó nuevamente su asistencia a la entrega del galardón. A pesar de que no se conocen detalles sobre su traslado, el interés por su aparición crece debido a su situación de seguridad y a la negativa del Gobierno venezolano de efectuar acciones contra ella o su entorno, mientras la figura opositora continúa sin mostrarse en público.

Desde Panamá, el presidente José Raúl Mulino confirmó su viaje con una declaración pública. “Como panameño, como presidente y como demócrata, es una gran oportunidad estar allí, respaldar a esta mujer símbolo de la lucha tenaz contra una dictadura que tiene a ese pueblo de Venezuela oprimido, humillado y empobrecido. Será un gran honor compartir con otros mandatarios invitados a este importante acto”, indicó.



De inmediato, Machado agradeció en X el anuncio y escribió: “Qué honor poder contar con usted, en nombre del hermano pueblo de Panamá, en lo que será un día histórico para los venezolanos y para América Latina. Ese día ratificaremos nuestro compromiso con la Libertad”. También el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, confirmó su participación en la ceremonia. “Será un honor estar contigo en Noruega. Tu lucha representa el coraje de toda una región que se niega a rendirse”, escribió en X, mientras su Cancillería aseguró que el Nobel refleja “la imperiosa necesidad” de que Venezuela retorne plenamente al cauce democrático.



El presidente de Paraguay, Santiago Peña, llegará desde Europa para la entrega del premio. Su canciller, Rubén Ramírez, explicó que el mandatario fue invitado por la Fundación Nobel y por la propia Machado, y sostuvo que es “un reconocimiento” a la postura paraguaya “en defensa de la libertad, los derechos y la democracia” en Venezuela. Desde Argentina, Javier Milei también confirmó su presencia en Oslo. “La Argentina está del lado correcto de la historia. En el lugar donde nunca debimos salir. A favor de la paz y la libertad”, dijo el subsecretario de Prensa del Gobierno, Javier Lanari, al anunciar la participación del presidente. Estos mandatarios, además de su oposición al chavismo, mantienen afinidad política con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien conversó con Machado en octubre, según confirmó la propia dirigente. Aunque Trump no viajará, sí asistirá la congresista estadounidense María Elvira Salazar.



¿Qué se sabe del viaje de María Corina Machado?

La familia de la líder opositora llegó a Oslo este lunes 8 de diciembre, en vísperas de la ceremonia. Su madre declaró a AFP desde el aeropuerto que espera su presencia. “Todos los días le rezo el rosario a Papa Dios, a la Virgen, a ambos juntos, porque tengamos a María Corina mañana”, afirmó Corina Parisca. “Y si no la tenemos mañana, es la voluntad de Dios”, añadió. También relató que se enteró del premio muy temprano, cuando una de sus hijas la despertó: “A las siete de la mañana me despertó. Y yo digo, es la única vez que me han despertado a las siete de la mañana que no me pongo brava”. El Instituto Nobel confirmó que está prevista una conferencia de prensa el martes a las 13:00 hora local. El ministro venezolano Diosdado Cabello dijo desconocer información sobre su asistencia. “Nosotros de eso no sabemos nada, no participamos en esa subasta, es una subasta, el mejor postor agarre”, afirmó en rueda de prensa. El chavismo también convocó movilizaciones en Caracas el mismo día de la entrega del premio.

Publicidad

El comité que otorga el Nobel anunció en octubre la distinción “por su incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela, y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”. Se debe destacar que Machado permanece oculta desde agosto de 2024, tras las protestas que siguieron a la tercera reelección de Maduro. Estados Unidos, la Unión Europea y otros gobiernos no reconocieron dichos comicios.

En noviembre, el fiscal general venezolano dijo a AFP que Machado sería considerada “fugitiva” si salía del país para recibir el premio. Por su parte, Kristian Berg Harpviken, director del Instituto Nobel, señaló estee sábado 6 de diciembre que estuvo en contacto con ella y que había confirmado su participación, aunque no podía revelar más detalles por razones de seguridad. Luego declaró a NRK que “nada es 100% seguro en el mundo, pero esto es tan seguro como puede serlo”. Los actos oficiales se desarrollarán a partir del martes con la presencia de familiares y representantes de gobiernos regionales, mientras crece la expectativa sobre cómo habría viajado la dirigente en medio de la crisis de conectividad aérea en Caracas.

Publicidad

En Oslo también se encuentran figuras latinoamericanas y opositores venezolanos. La hija de Machado dijo estar “llena de ilusión y orgullo”, mientras Milei y Peña preparan su llegada. Medios internacionales como la agencia EFE dio a conocer que Mulino ya sostuvo un encuentro con la familia en la capital noruega.

Clara Machado destacó el papel del mandatario panameño. “El presidente Mulino ha sido fundamental en todo este proceso. Contará con nuestra gratitud personal y la de un país entero”, afirmó en declaraciones citadas por EFE. Añadió que “hombres como Mulino nos han dado la mano y nos han ayudado, no solo a estar aquí en Oslo, sino a acercarnos a la libertad que estamos muy pronto a alcanzar”. El presidente panameño expresó en X: “En Oslo tuve un grato encuentro con la mamá de María Corina Machado y sus familiares. Les reiteré el respaldo de Panamá a la libertad del pueblo venezolano”. Durante la reunión señaló: “Aquí estoy acompañándola. No vamos a retroceder ni un centímetro hasta lograr que el gobierno electo de Venezuela asuma el poder”. También está prevista la asistencia de González Urrutia, exiliado en España.

Por su parte, el secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, arremetió contra el galardón y lo tachó de "subasta" que se otorga "al mejor postor": "Con respecto a Oslo, no sé. Nosotros de eso no sabemos nada, no participamos en esa subasta", afirmó.

El vocero del oficialismo prefirió enfocarse en la presión que ejerce Estados Unidos con su inédito despliegue militar en el Caribe y denunció que la Corte Penal Internacional no se haya pronunciado sobre los ataques de Washington contra lanchas supuestamente vinculadas con el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

Publicidad

En medio de estas tensiones, el Washington Post reveló que la Administración de Donald Trump revisó los planes de Machado y su equipo ante una eventual salida del poder de Maduro, un plan que propone crear fuerzas para estabilizar el país entre las primeras 100 horas y los primeros 100 días tras la salida del actual presidente y celebrar elecciones durante el primer año. Según el rotativo, el equipo opositor realizó un análisis detallado del Ejército venezolano y concluyó que solo sería necesaria una purga "limitada", puesto que únicamente el 20 % de los oficiales son "irredimibles" y el resto se muestran contrarios a Maduro o son apolíticos. Esta información se suma a los comentarios de Trump de que pronto podría empezar ataques por tierra contra Venezuela.

*Con información de EFE y AFP

LAURA NATHALIA QUINTERO.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.