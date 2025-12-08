En vivo
Presidentes de América Latina que irán a entrega de Nobel a María Corina Machado: dudas de su viaje

Varios presidentes de América Latina asistirán en Oslo a la entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado, en medio de la incertidumbre por su llegada. Desde Venezuela tachan el premio como "subasta" que se otorga "al mejor postor".

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 8 de dic, 2025
María Corina Machado.
PEDRO MATTEY/AFP

