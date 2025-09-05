Publicidad

¿Por qué Trump cambiará el nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra?

¿Por qué Trump cambiará el nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra?

El presidente ha dicho repetidamente que estaba considerando ese cambio. “Señalará a los adversarios la disposición de Estados Unidos a librar una guerra para proteger sus intereses”, según la Casa Blanca.

Por: AFP
Actualizado: septiembre 05, 2025 08:08 a. m.
Departamento de Guerra, nuevo nombre de Departamento de Defensa de Estados Unidos
Jakub Porzycki / NurPhoto / NurPhoto via AFP y AFP