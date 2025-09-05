¿Por qué Trump cambiará el nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra?

El presidente Donald Trump cambiará el nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra, anunció la Casa Blanca, insistiendo en que el cambio de nombre proyectará una imagen más poderosa.

Si bien el nombre oficial del departamento está establecido por ley, Trump está autorizando en una orden ejecutiva el uso de la nueva etiqueta como un "título secundario" por parte de su administración, según un documento de Washington. A los funcionarios de defensa se les permite utilizar "títulos secundarios como 'Secretario de Guerra'... en correspondencia oficial, comunicaciones públicas, contextos ceremoniales y documentos no estatutarios dentro del poder ejecutivo", indica el texto.

No estaba claro de inmediato cuándo Trump planeaba firmar la orden, pero su agenda pública para el viernes decía que firmaría órdenes ejecutivas por la tarde y también haría un anuncio en la Oficina Oval.



La razón de Trump para cambiar el nombre a Departamento de Guerra

El presidente de Estados Unidos, un promotor inmobiliario con gran conocimiento de marketing, ha dicho repetidamente en las últimas semanas que estaba considerando ese cambio. A finales de agosto, el republicano de 79 años afirmó que el título del Departamento de Defensa era demasiado "defensivo".



El Departamento de Guerra "era el nombre cuando ganamos la Primera Guerra Mundial, ganamos la Segunda Guerra Mundial, ganamos todo", dijo a los periodistas el 25 de agosto. Según el documento de la Casa Blanca, el cambio de nombre "transmite un mensaje más fuerte de preparación y determinación". (Lea también: EE. UU. toma medidas tras vuelos venezolanos cerca de buque: enviará aviones de guerra al Caribe)

Fundado en los primeros días de la independencia de Estados Unidos, el Departamento de Guerra supervisó históricamente las fuerzas terrestres estadounidenses. Una reorganización gubernamental después de la Segunda Guerra Mundial lo incorporó, junto con la Armada y la Fuerza Aérea de los EE. UU., al Establecimiento Militar Nacional unificado, que en 1949 pasó a denominarse Departamento de Defensa.

"Restaurar el nombre 'Departamento de Guerra' agudizará el enfoque de este Departamento en nuestro interés nacional y señalará a los adversarios la disposición de Estados Unidos a librar una guerra para proteger sus intereses", afirma el documento de la Casa Blanca.

Esta medida es la última reestructuración del Pentágono desde que Trump asumió el cargo en enero y nombró al ex presentador de Fox News Pete Hegseth para dirigir el extenso departamento.

Hegseth, un veterano de combate, ha promocionado repetidamente el esfuerzo por restaurar un "espíritu guerrero" en el departamento y ha criticado a administraciones anteriores por políticas que él y Trump han ridiculizado como "despiertas". Ha buscado, en particular, expulsar a las tropas transgénero del ejército y cambiar los nombres de las bases que honraban a las tropas confederadas a sus títulos originales, después de que fueran renombradas bajo el mandato del expresidente Joe Biden.

Si bien la orden de Trump podría ser revocada por un futuro presidente, "instruye al Secretario de Guerra a recomendar acciones, incluidas acciones legislativas y ejecutivas, necesarias para cambiar el nombre permanentemente" del departamento, señala el documento de la Casa Blanca.

