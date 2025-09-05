Publicidad

Noticias Caracol  / MUNDO  / EE. UU. toma medidas tras vuelos venezolanos cerca de buque: enviará aviones de guerra al Caribe

EE. UU. toma medidas tras vuelos venezolanos cerca de buque: enviará aviones de guerra al Caribe

La administración de Donald Trump enviará a Puerto Rico 10 aviones de combate F-35. Nicolás Maduro llamó a una movilización de milicias para este viernes.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: septiembre 05, 2025 06:38 a. m.
