Premonitoria canción que D4vd le habría dedicado a Celeste Rivas: la publicó el día de su cumpleaños

El rapero estadounidense David Anthony Burke, más conocido como D4vd, se encuentra en el centro de la polémica luego de que se confirmara que una joven de 15 años fue hallada sin vida y con heridas en su carro Tesla. Las autoridades investigan el caso como un homicidio y, en redes sociales, internautas han difundido pruebas del romance que el rapero de 20 años tenía con la menor de edad.

Luego de confirmarse la identidad del cuerpo hallado el pasado 8 de septiembre, también se indicó que la joven de 15 años tenía en común con el cantante un tatuaje. Además, la mamá de Celeste Rivas, como fue identificada la menor, señaló que su hija desapareció en abril de 2024 y que solo sabía que tenía un novio llamado David, pero no sabía si se trataba del famoso rapero.



Canciones que D4vd le habría dedicado a Celeste Rivas

En medio de los confusos hechos, internautas y seguidores de D4vd han revelado detalles de canciones del rapero que estarían dedicadas a Celeste y, más perturbador aún, que habrían anticipado la muerte de la menor de edad. A través de redes sociales se han revelado imágenes de David y Celeste juntos; incluso se ha dicho que la joven ya antes había huido a Hollywood con él, pero las autoridades la llevaron de regreso a su casa.

El portal TMZ resaltó que, en diciembre de 2023, se filtró una canción de D4vd llamada 'Celeste_Demo unfin' en la que, según quienes la escucharon, hace referencias explícitas a la joven. En español, algunas de las frases de la canción son: "Oh Celeste / La chica con mi nombre tatuado en el pecho / Su olor impregna mi ropa como el tabaco / Oigo su voz cada vez que respiro / Estoy obsesionado".



D4vd también decía en esa canción: "Oh, Celeste / Me temo que solo me amarás cuando esté desnudo / Pero estás tan guapa con ese vestido / Te echo tanto de menos que me deprimo / Pero me estoy desviando del tema, porque...".

Pero eso no es todo, otra canción de D4vd, lanzada hace tres años está cobrando especial atención en las plataformas digitales porque, según muchos de sus seguidores, también estaría relacionada con Celeste y, peor aún, podría tener mensajes premonitorios sobre cómo iba a terminar la vida de la joven.

Tan solo el nombre del tema musical llama la atención: 'Romantic Homicide' (Homicidio romántico) y otro detalle curioso es que se lanzó el 7 de septiembre de 2022, el mismo día que Celeste cumplía 12 años. En la canción, D4vd dice: "En el fondo de mi mente, Moriste / Y ni siquiera llore / No, ni una sola lágrima / Y estoy harto de esperar pacientemente / A alguien que ni llegará".

Y continúa: "En el fondo de mi mente / Te maté / Y ni siquiera me arrepiento / No puedo creer que lo dije / Pero es verdad / Te odio". Con este detalle, sise confirma que Celeste y D4vd fueron novios, la relación habría iniciado cuando ella tenía tan solo 11 años y él 17.

Tras la identificación del cuerpo de Celeste Rivas, a quien su familia reportó como desaparecida desde 2024, la canción 'Romantic Homicide' ha tomado un nuevo significado para los internautas y sus reproducciones en plataformas de reproducción han aumentado sorprendentemente. Ahora, en el videoclip de la canción, que además tiene como protagonista a una modelo parecida a la joven de 15 años, hay múltiples comentarios que dicen :"Descansa en paz, Celeste".



¿Cómo fue el hallazgo del cuerpo de Celeste?

El macabro descubrimiento tuvo lugar el lunes 8 de septiembre en un depósito de remolque en la cuadra 1000 de Mansfield Avenue, en Hollywood, luego de que agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles respondieran a una llamada de alerta por un "mal olor" que emanaba del vehículo alrededor de las 12:20 p. m.

Al llegar al lugar, los oficiales confirmaron la presencia de restos humanos en el maletero frontal del carro. El cuerpo, que se encontraba en avanzado estado de descomposición, estaba envuelto en plástico o dentro de una bolsa, según diferentes reportes. El automóvil había sido trasladado al depósito de remolque desde Hollywood Hills aproximadamente una semana antes del hallazgo.



¿Qué ha dicho D4vd al respecto?

Tras esta noticia, un representante del artista dio a conocer que D4vd está al tanto de la situación y que está cooperando con las autoridades, a pesar de encontrarse en gira de conciertos -algunos de ellos cancelados en medio de la situación-. “Aunque sigue en tour, está completamente dispuesto a colaborar con la investigación”, señaló el vocero.

