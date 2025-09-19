En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TERREMOTO EN RUSIA
NIÑO ASESINADO EN MEDELLÍN
METRO DE BOGOTÁ
JIMMY KIMMEL
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Premonitoria canción que D4vd le habría dedicado a Celeste Rivas: la publicó el día de su cumpleaños

Premonitoria canción que D4vd le habría dedicado a Celeste Rivas: la publicó el día de su cumpleaños

Tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Celeste Rivas, de 15 años, en el carro del cantante, algunas de las letras de sus canciones han llamado la atención.

Por: María Paula González
Actualizado: 19 de sept, 2025
Comparta en:
D4vd y Celeste Rivas
Canciones de D4vd tienen nuevo significado tras hallazgo de Celeste Rivas sin vida en su carro -
Fotos: Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad