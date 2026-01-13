Presos políticos liberados en Venezuela: ¿cuántos han salido y quiénes son?

Más de medio centenar de presos políticos en Venezuela han sido excarcelados desde el pasado jueves 8 de enero hasta este lunes, según organizaciones no gubernamentales y de oposición, mientras que el Gobierno asegura que son 116, aunque sin dar detalles sobre los beneficiados. (Lea también: Familia de Juan Pablo Guanipa, preso político en Venezuela, denuncia que no ha sido liberado)

La ONG Foro Penal, que hasta este domingo computaba poco más de 800 presos políticos, confirmó hasta las 9:15 de la noche del 12 de enero la excarcelación de 56 personas. Por su parte, la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), contabilizó hasta las 9:10 p.m. un total de 73 excarcelados, por lo que exigió a las autoridades acelerar este proceso para que, dijo, "finalmente cese el sufrimiento de los presos políticos y sus familiares".

"Seguimos atentos, a la espera de nuevas liberaciones, hasta alcanzar la libertad de todos los presos políticos", agregó la PUD, que compartió una lista con los nombres de los excarcelados.



Por el contrario, el Ministerio para el Servicio Penitenciario no dio detalles de las "116 nuevas excarcelaciones" de las que informó temprano en un comunicado, en el que explicó que estas medidas "han beneficiado a personas privadas de libertad por hechos asociados a alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la nación".



Además, señaló que estas actuaciones "dan seguimiento a la revisión integral de causas, iniciada voluntariamente por el presidente constitucional Nicolás Maduro", capturado por Estados Unidos el pasado 3 de enero junto a su esposa, Cilia Flores, en medio de una operación militar en Caracas y varios puntos vecinos.



¿Quiénes son los presos políticos liberados?

De España, las más recientes excarcelaciones son las de tres personas con doble nacionalidad española y venezolana, de las cuales una decidió permanecer en el país, otra regresará al país ibérico y otra no ha decidido su destino, señaló el ministro de Relaciones Exteriores, José Manuel Albares, quien calificó las liberaciones de paso "muy positivo" en una entrevista en Catalunya Radio.

Ocho de los liberados hasta ahora son españoles, la mitad de ellos con la doble nacionalidad, según los anuncios del Gobierno español.

La destacada activista de derechos humanos hispano-venezolana Rocío San Miguel, acusada en 2024 de participar en un supuesto complot para asesinar a Maduro, estuvo entre los cinco detenidos españoles liberados la semana pasada.

También están el excandidato presidencial Enrique Márquez y los exdiputados Biagio Pilieri y Marco Bozo, además de la enfermera Yanny González Terán, así como el cooperante italiano Alberto Trentini y el empresario italiano Mario Burlò, quienes permanecían encarcelados en Caracas desde finales de 2024 y ya regresaron a su país. (Lea también: El emotivo abrazo de presos políticos Enrique Márquez y Biagio Pilieri tras liberación en Venezuela)

De acuerdo con el listado del PUD, los presos políticos liberados en Venezuela son:



Andrés Martínez Adasme (español)

Wilfredo Araujo

Didelis Corredor

José María Basoa (español)

Antonio Gerardo

Buzzetta Pacheco

Miguel Moreno Dapena (español)

Luis Rojas

Diógenes Angulo

Ernesto Gorbe Cardona (español)

Edgar Guzmán

Luis Fernando Junior Sánchez Flores

Rocío San Miguel Sosa

Enrique Márquez

Yanny González

Biagio Pilieri

Juan José González

Alejandro Rebolledo

Federico Tomás Ayala

Larry Osorio

Arelis Balza

Alberto Trentini (italiano)

Alfredo Alvarado

Mario Burlò (italiano)

Endrick Medina

Franklin Alvarado

Jorge Sambrano

Marcos Bozo

Yerwin Torrealba

Virgilio Laverde

Yuli Marcano Rojas

Beverly Polo

Deisy Hugles González

Yoli Becerra

Sonia Josefina González Jiménez

Raymar Nohely Pérez Alvarado

Rosa Carolina Chirinos Zambrano

Yerussa Cardoso Vega

Jhexica Isabel Aponte Figueroa

Gilberto Rafael Polo

Amilkar Manolo Herrera

Alan Nilson Correia Solórzano

Andrés Eloy Hugles

Helio Alexis Sánchez

Rafael Alberto Sánchez López

William Rafael Brito Brito

Renzo Alexander Lara Reyes

Yosbel José Espinoza Salazar

Humberto José Prieto

Alexis Antonio Rivero Mendoza

José Luis Agrimon Alejandrina

Alejandro González de Canales Plaza

Liliana Coromoto Guerrero

Alvaro Mora

Edgar Sarabia

Alejandro Betancourt

Solimariley Guerrero Arias

Rosa Dariela Valle

Liliana Orozco

Yacoov Harari

Lurba Rojas

Víctor Pereda

Dorensky Rojas

Oliver Arrieche

Héctor Mujica

Giovanny D' Ambrossio

Carlos Guillén

Aida Brady

Familias de presos políticos, entre la fe y la impaciencia

Han pasado la quinta noche a la espera de nuevas excarcelaciones y denuncian que, de momento, son "muy pocos" los que han salido e insisten en que "todos" deben ser liberados.

Entretanto, decenas de familiares se encuentran en las afueras de la cárcel de El Rodeo I, en una zona cercana a Caracas, donde Aurora Silva, esposa del exdiputado opositor Freddy Superlano, quien está recluido en ese recinto, aseguró a EFE que hay "impaciencia y descontento", pero también "esperanza" de que estén "en libertad muy pronto".

"Nosotros esperamos que en las próximas horas, en los próximos días, sean las liberaciones totales de todos los presos políticos, porque realmente son muy pocos los que han liberado hasta ahora", dijo.

