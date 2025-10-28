En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Primeros videos tras llegada del fuerte huracán Melissa en Jamaica: vientos alcanzan los 295 km/h

Primeros videos tras llegada del fuerte huracán Melissa en Jamaica: vientos alcanzan los 295 km/h

Las autoridades de Jamaica han hecho un constante llamado a sus ciudadanos para buscar refugio y resguardarse en sitios seguros. La alerta persiste tras la llegada del huracán a tierra jamaiquina desde el mediodía de este martes.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 28 de oct, 2025
