Noticias Caracol  / MUNDO  / Impresionante video: desde avión, captan ojo del huracán Melissa a poco de llegar a Jamaica

Impresionante video: desde avión, captan ojo del huracán Melissa a poco de llegar a Jamaica

En una reciente grabación desde el aire se pudieron captar nuevas imágenes sobre el poderío del huracán Melissa, el cual actualmente presenta vientos de hasta 280 km/h y está a punto de llegar a Jamaica.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 28 de oct, 2025
Así se prepara Jamaica ante la inminente llegada del huracán Melissa que ya alcanzó la categoría 5

