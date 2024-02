En un impactante incidente registrado en Ecuador, dos hombres fueron sometidos a violencia extrema: los quemaron vivos tras ser señalados de un robo. La situación ha suscitado todo tipo de comentarios en las redes sociales.



Según la información difundida por la cuenta de Twitter @Un_Chileno_mas, los individuos fueron señalados como presuntos delincuentes que habrían intentado robar a una mujer embarazada.

Las imágenes y videos compartidos en las redes sociales muestran a los hombres amarrados y enfrentando a la ciudadanía enfurecida. La violencia culminó con el uso de gasolina y la posterior quema de los individuos.

El medio local El Comercio indica que este incidente realmente ocurrió en 2023, pero se ha vuelto viral nuevamente por los comentarios de los internautas.

Pronto en Chile , 🟣 TERROR EN ECUADOR 💀⚰️



2 delincuentes venezolanos son quemados vivos, después de intentar robar y querer matar a una embarazada.



¿Qué piensan ustedes de esto? 🫣😱 pic.twitter.com/aOdgTnCC2d — UnChilenomas ,Fuera de Chile Comunistas, Narcos,La (@Un_Chileno_mas) January 4, 2024

Las reacciones en línea revelan una marcada división de opiniones. Por un lado, hay quienes respaldan estas acciones extremas como una respuesta ante la supuesta ineficiencia de la justicia y las fuerzas del orden. Expresiones como "Mientras los jueces y la policía no sean eficientes con la delincuencia, que esto se repita las veces que sean necesarias" reflejan un respaldo a la justicia por mano propia.

No obstante, otra parte de la comunidad virtual condena vehementemente estos actos, considerándolos inhumanos y primitivos. Comentarios como "no me importa la nacionalidad de esta gente, me parece horrible que les hagan esto" y "Hacer justicia por propia mano los convierte en lo mismo que ellos", evidencian una postura crítica hacia la aplicación de la violencia como forma de justicia.