Destituyen al jefe de seguridad de Maduro, a quien habrían capturado: ¿qué cargos enfrentaría?

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó al mayor general Javier Marcano Tábata, quien era el jefe de seguridad del capturado Nicolás Maduro, y designó al general Gustavo González López como comandante de la Guardia de Honor Presidencial y titular de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

El nombramiento fue informado en un mensaje en Telegram por el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, quien afirmó que Rodríguez "expresó su reconocimiento" al militar por "la entrega y lealtad demostrados durante el ejercicio de sus funciones".

Asimismo, dijo el ministro, la presidenta encargada ratificó su confianza en la "trayectoria y vocación de servicio" de González López, quien fue ministro de Interior y Justicia entre 2015 y 2016, y director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) entre abril de 2019 y octubre de 2024.



"Estas designaciones forman parte de la dinámica de fortalecimiento y continuidad institucional, orientada a garantizar la paz, la seguridad del pueblo y la plena vigencia de la Constitución de la República", agregó Ñáñez.



General Marcano habría sido capturado

De acuerdo con medios internacionales, el oficial es investigado por las deficiencias en el anillo de seguridad de Maduro, a quien Estados Unidos capturó el 3 de enero en Caracas, junto a su esposa Cilia Flores.



Asimismo, ha trascendido que el general Marcano habría mantenido comunicación con agencias de inteligencia extranjeras antes de la detención del líder venezolano.

El tiroteo registrado en la noche del 5 de enero en inmediaciones del Palacio de Miraflores, luego de drones sobrevolaron la zona, habría sido la gota que rebasó el vaso para destituir al jefe de seguridad de Maduro.

Delcy Rodríguez fue juramentada el lunes ante la Asamblea Nacional (AN,Parlamento), atendiendo una orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), como presidenta encargada de Venezuela. (Lea también: Delitos por los que Estados Unidos busca a Diosdado Cabello: mantienen US$25 millones de recompensa)



¿Cuántas personas murieron en los ataques de EE. UU. en Venezuela?

El martes, Rodríguez decretó siete días de duelo para los "jóvenes mártires" que, dijo, murieron defendiendo el país suramericano y a Nicolás Maduro. "Ofrendaron su vida defendiendo a Venezuela, defendiendo al presidente Nicolás Maduro", afirmó durante una visita a una comuna en Caracas que fue transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

"Me ha perforado el alma las imágenes de los cuerpos inertes, pero yo sé que ellos se martirizaron por valores supremos de esta República", añadió Rodríguez sin precisar aún el total de víctimas fallecidas en los ataques.

Las autoridades venezolanas tampoco han informado sobre el total de daños, afectados y heridos tras los ataques de EE. UU. en Caracas y los estados Miranda, La Guaira y Aragua. Hasta el momento, solo se han confirmado 24 muertes del Ejército venezolano y 32 militares cubanos que el Gobierno de la isla identificó el domingo.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) rindió homenaje en un funeral a los 24 soldados del Ejército. Por su parte, el fiscal general, Tarek William Saab, anunció en esta misma jornada la designación de tres funcionarios para investigar las que estima que son "decenas" de muertes, tanto de civiles como de militares, un número que, según el funcionario, aún contabilizan.

El lunes, una docena de personas despidió a Rosa Elena González, de 80 años y residente en el estado La Guaira, cercano a Caracas, quien falleció durante los ataques.

Más temprano este martes, Delcy Rodríguez aseguró que ningún "agente externo" gobierna al país suramericano, luego de que Trump asegurara que parte de su Administración estará a cargo de coordinar una transición en la nación petrolera.

"Hemos crecido en fortaleza, hemos crecido espiritualmente para afrontar los desafíos, las agresiones, las amenazas. En lo personal, quienes me amenacen, lo digo: mi destino no lo decide sino Dios, esa es mi respuesta", agregó.

Estas declaraciones contradicen las afirmaciones de Trump, quien el domingo exigió a Rodríguez "acceso total" al país suramericano en términos de recursos naturales y de otra índole, al tiempo que amenazó con realizar nuevos ataques sobre Venezuela si el Gobierno "no se porta bien". (Lea también: Estados Unidos advierte que controlará la venta de petróleo de Venezuela por tiempo "indefinido")

