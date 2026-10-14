¿Quién queda al frente de la Iglesia católica si el papa León XIV no puede ejercer sus funciones?

Tras el diagnóstico de cáncer de pulmón que recibió el papa León XIV, quien ya fue sometido a una cirugía y se encuentra en recuperación, surgió una pregunta: ¿quién estará al frente de la Iglesia católica mientras el pontífice se recupera?

La pregunta fue planteada por Nicole Winfield, periodista de la agencia de noticias Associated Press (AP), y la respuesta fue contundente: dos palabras, “El papa”.

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A diferencia de lo que ocurre en caso de fallecimiento o renuncia, situaciones para las que existen normas establecidas de sucesión, no hay un protocolo claro para delegar el liderazgo de la Iglesia católica si el pontífice no puede ejercer sus funciones debido a una enfermedad.



De acuerdo con las publicaciones del Vaticano en redes sociales, el papa avanza de manera satisfactoria en su recuperación posoperatoria. En uno de los comunicados, el equipo médico informó: "El Dr. Luigi Carbone y el profesor Stefano Margaritora comunican lo siguiente en relación con la evolución postoperatoria del Papa: Esta mañana, el Santo Padre se ha sometido a los análisis de sangre y a la radiografía de tórax previstos tras la intervención. Los resultados confirman una evolución postoperatoria normal: los valores se encuentran dentro de los límites normales para el tipo de intervención realizada. El Santo Padre ha realizado fisioterapia respiratoria y ha comenzado a caminar por la habitación. Ha retomado su alimentación habitual, realizando las comidas correspondientes al desayuno y al almuerzo. La evolución sigue según lo previsto", dicen en la publicación.

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¿Quién asume sus funciones mientras se recupera?

De acuerdo con el portal de la BBC, el director de la Sala de Prensa de la Santa Sede había ratificado el viaje del papa León XIV a Uruguay, Argentina y Perú. Sin embargo, tras conocerse su diagnóstico, existe incertidumbre sobre si podrá cumplir con estos compromisos.

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Cuando el pontífice no puede ejercer sus funciones de manera presencial, la administración cotidiana de la Iglesia recae en la Curia Romana, el conjunto de organismos que apoyan el gobierno de la Santa Sede. En este contexto, también tiene un papel importante el secretario de Estado del Vaticano, cargo que ocupa actualmente el cardenal Pietro Parolin.

¿Qué dicen las normas de la Iglesia católica?

Ante una situación similar, ocurrida en marzo de 2025 durante la enfermedad del papa Francisco, Filipe Domingues, director de un centro laico en Roma y especialista en asuntos del Vaticano, explicó a BBC News Mundo que, si el pontífice no estuviera consciente, la dinámica institucional seguiría siendo, en buena medida, la misma.

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"Cada cardenal tiene su propio rol en el Vaticano y el secretario de Estado desempeña un papel muy importante en este contexto". En teoría, si un papa no pudiera continuar en su cargo por motivos de salud, una de las posibilidades sería renunciar al pontificado. Según explicó Domingues al medio, la situación podría ser más compleja si el pontífice perdiera la capacidad de tomar decisiones por sí mismo.

"Si el Papa tuviera Alzheimer y llegara un momento en el que ya no pudiera tomar la decisión por sí mismo, alguien de la Secretaría de Estado debería hacer pública la carta y presentar un informe médico".

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Según BBC, en 2021, expertos plantearon una alternativa para enfrentar una eventual incapacidad total de un pontífice. La propuesta consistía en que el Colegio de Cardenales se encargara de la administración de la Iglesia católica y conformara un equipo para hacer seguimiento a la condición de salud del papa.

Según esta iniciativa, la evaluación médica se realizaría cada seis meses. Si los resultados indicaban que el pontífice ya no estaba en condiciones de continuar en el cargo, se abriría la posibilidad de poner en marcha un procedimiento para elegir a su sucesor.

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No obstante, esta iniciativa no se ha adoptado en el Vaticano. En consecuencia, la Iglesia católica aún no cuenta con un procedimiento formal específico para determinar cómo actuar ante una incapacidad prolongada del papa.

POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO