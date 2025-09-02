Video | Trump revela detalles de "ataque letal" a barco que salió de Venezuela: 11 personas murieron

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en la cuenta de su red social, Truth Social, un video del "ataque letal" que llevó a cabo el país norteamericano en el mar Caribe contra una embarcación que, al parecer transportaba drogas, y que había zarpado desde Venezuela. De acuerdo con el mandatario, 11 personas, presuntos integrantes del Tren de Aragua, murieron en el ataque.

"Esta mañana, siguiendo mis órdenes, las Fuerzas Militares de EE. UU. llevaron a cabo un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua, identificados positivamente, en el área de responsabilidad del Comando Sur", escribió. Añadió que se trata de una "Organización Terrorista Extranjera designada, que opera bajo el control de Nicolás Maduro, responsable de asesinatos en masa, tráfico de drogas, tráfico sexual y actos de violencia y terrorismo en Estados Unidos y el hemisferio occidental".

Trump dijo que el ataque ocurrió "mientras los terroristas se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos", y "resultó en la muerte de 11 terroristas en combate. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de EE. UU. resultó herido. Por favor, que esto sirva de aviso a cualquiera que esté considerando importar drogas a Estados Unidos. ¡CUIDADO! ¡Gracias por su atención!".

Noticia en desarrollo....