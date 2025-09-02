Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Video | Trump revela detalles de "ataque letal" a barco que salió de Venezuela: 11 personas murieron

Video | Trump revela detalles de "ataque letal" a barco que salió de Venezuela: 11 personas murieron

De acuerdo con el mandatario, presuntos integrantes del Tren de Aragua murieron en el ataque, una organización que "opera bajo el control de Nicolás Maduro".

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: septiembre 02, 2025 04:42 p. m.
Trump dijo que el ataque "resultó en la muerte de 11 terroristas en combate".
Redes sociales / AFP