Reportan tiroteo en Caracas, Venezuela: ráfagas se habrían oído cerca del Palacio de Miraflores

En la noche de este lunes 5 de enero, habitantes de la ciudad de Caracas (Venezuela) reportan un tiroteo que, al parecer, se estaría presentando en cercanías del palacio de Miraflores. Por el momento se desconocen las causas del mismo. Al parecer, varios drones habrían sobrevolado sobre el Palacio de Miraflores, lo que provocó tal respuesta de disparos que provocó pánico entre los habitantes de la capital venezolana.

Fuentes de Noticias Caracol informaron que, por ahora, los ministerios y sedes gubernamentales que se encuentran en el punto de los enfrentamientos (centro de Caracas) estarían siendo respectivamente evacuados. Los negocios y espacios aledaños a la zona del intercambio de disparos fueron cerrados por la emergencia, dejando incluso a clientes y habitantes de la zona encerrados en estos puntos mientras la situación mejora. Se desconoce, hasta el momento, el origen de estos drones.

Lo anterior ocurre pocas horas después de que Delcy Eloína Rodríguez Gómez, anterior vicepresidenta del hoy procesado Nicolás Maduro, se juramentara como presidenta interina de Venezuela en medio de la tensionante crisis que se vive en el país sudamericano. Esto, tras los recientes ataques militares en tierra venezolana llevados a cabo por el gobierno estadounidense de Donald Trump, el pasado 3 de enero, y los cuales conllevaron a la captura del líder oficialista junto con su esposa, Cilia Flores.



