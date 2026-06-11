Esto respondió secretario de Guerra de EE. UU. sobre la posible captura del presidente de Cuba

El secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, le advirtió a Cuba "no entrar a un juego en el que esté amenazando a Estados Unidos" tras declarar horas antes, en la Bahía de Guantánamo, que "sería imprudente que el Gobierno de Cuba intentara adquirir u obtener acceso a armas que pudieran alcanzar esta base o al territorio estadounidense". De otra forma "estarían abriendo la puerta a una confrontación que (...) no pueden mantener", advirtió. (Lea también: Barco colombiano zarpó hacia Cuba con 100 toneladas de asistencia humanitaria)

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La visita de Hegseth, anunciada inesperadamente la víspera, se produce en momentos de enorme presión de Estados Unidos sobre la isla, mediante sanciones a sus dirigentes y un asfixiante bloqueo petrolero.

Medios de prensa estadounidenses han reportado recientemente sobre la supuesta compra de 300 drones militares por parte de La Habana, que podrían ser utilizados contra la base de Guantánamo o incluso Florida, situada a unos 150 km de las costas cubanas.



Cuba ha adquirido drones de ataque de Rusia e Irán desde 2023 y busca comprar más, indicaron funcionarios estadounidenses al sitio web Axios. La Habana rechazó estas afirmaciones de Washington.



"El futuro de Cuba -país soberano e independiente- pertenece única y exclusivamente al pueblo y al gobierno cubanos. Quienquiera que (...) piense que el futuro de Cuba está en otras manos se equivoca por completo", afirmó en X el embajador de La Habana en la ONU, Ernesto Soberón.

Publicidad

Washington está montando "un expediente fraudulento para justificar la guerra económica despiadada contra el pueblo cubano y la eventual agresión militar", declaró el canciller cubano Bruno Rodríguez.

A finales de mayo, el principal general estadounidense a cargo de las operaciones en América Latina visitó Guantánamo, donde se reunió con mandos militares cubanos. Dos semanas antes, el director de la CIA, John Ratcliffe, visitó La Habana y se reunió con funcionarios cubanos.

Publicidad

Trump también ha intentado utilizar la base de Guantánamo como centro de detención para deportaciones de migrantes.



“Vamos a ver lo que pasa”

Vestido con ropa de camuflaje, Hegseth lanzó una arenga militar ante los soldados estacionados en la base establecida en 1903 que, tras el triunfo de la Revolución castrista de 1959, se convirtió en punto de fricción constante entre Washington y La Habana.

"Lo que suceda en el futuro de Cuba (...) está en manos del presidente de Estados Unidos", aseguró Hegseth. "Y esperamos muy pronto convertirnos en amigos del liderazgo de Cuba. Por ahora, vamos a ver lo que pasa", agregó.

Cuba "tiene que tomar decisiones sobre qué tipo de reformas quiere emprender. No es mi tarea tomar esa decisión por ellos", señaló.

Hegseth también aludió a los ataques que el Pentágono lleva a cabo en el Caribe y el Pacífico contra presuntas narcolanchas, que desde septiembre han matado a cerca de 210 personas. "Los estamos cazando como cazamos a Al Qaeda y a ISIS [acrónimo en inglés del grupo Estado Islámico] en Oriente Medio: las mismas redes, la misma inteligencia y las mismas capacidades", dijo.

Publicidad

Expertos y responsables de la ONU han denunciado estas acciones como ejecuciones extrajudiciales, mientras que el gobierno de Trump nunca ha aportado pruebas sólidas de que los barcos atacados estaban implicados en el tráfico de drogas y ha argumentado ante el Congreso que tiene potestad para actuar de forma preventiva, con los mismos procedimientos que gobiernos anteriores utilizaron durante años en países como Yemen o Somalia para acabar con presuntos terroristas.



"Tenemos opciones por todos lados"

Tras su visita a Guantánamo, el jefe del Pentágono se desplazó a Tampa, en el estado sureño de Florida, para reunirse con el Mando Militar de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom).

Allí, respondió que "todas las opciones están sobre la mesa" a preguntas de la prensa sobre si el Pentágono planea una operación militar para capturar al presidente Cuba, Miguel Díaz-Canel, como hizo con Nicolás Maduro en Venezuela.

Publicidad

"Tenemos opciones por todos lados", contestó Hegseth sobre si un operativo de "capturar y matar" a Díaz-Canel es una opción. "En nuestro edificio, literalmente nos ganamos la vida planificando. Así que, aparte del Pentágono, nadie planifica mejor que el Comando Central de Estados Unidos. Para volver al punto central de por qué estamos aquí, todas esas opciones están sobre la mesa", agregó. (Lea también: ¿EE. UU. ha planeado una posible operación en Cuba similar a la de Venezuela? Esto dijo Putin)

El secretario expresó en Florida que "hay un montón de presión sobre el régimen de Cuba en este momento y con justa razón", que "tienen grandes decisiones que deberían tomar y algunas veces los líderes toman las decisiones equivocadas cuando están bajo presión".

Aun así, evadió responder de forma explícita si el Ejército estadounidense planea una operación como la que ejecutó el 3 de enero en Caracas para capturar a Maduro, quien ahora está preso en Nueva York acusado de narcoterrorismo.

"Todo lo que diría es: opciones, opciones, opciones. Nuestro trabajo es presentar opciones en diferentes escalas, dependiendo a dónde quiere ir el comandante en jefe, el presidente de Estados Unidos", manifestó.

Publicidad

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP