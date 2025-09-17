Revelan conversación completa de asesino de Charlie Kirk con su pareja tras el crimen: su confesión

La Fiscalía del condado de Utah, Estados Unidos, hizo públicos documentos que contienen los mensajes de texto entre Tyler Robinson, acusado de asesinar a Charlie Kirk, y su compañero de cuarto, quien, según declaraciones del gobernador de Estado, Spencer Cox, sería además su pareja sentimental. Las transcripciones incluidas en la imputación muestran una confesión directa, referencias al arma empleada y mensajes que los fiscales consideran indicativos del móvil del crimen.

La pareja del acusado declaró a las autoridades que halló una nota debajo del teclado de Robinson que decía: "Tuve la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y lo voy a hacer". Ese descubrimiento provocó la cadena de mensajes que las autoridades presentaron como prueba. El compañero entregó los textos a la policía y los fiscales adjuntaron una fotografía de la nota al expediente.

En el intercambio, reproducido literalmente en los documentos de acusación, se aprecia la evolución desde el asombro hasta la confesión del ataque. Ante la pregunta "¿No fuiste tú quien lo hizo cierto???", Robinson responde: "Lo soy, lo siento". Más adelante, reconoce que había planificado el ataque "más de una semana" y confiesa que deseaba mantener el secreto "hasta morir de viejo". Los fiscales entienden que esa determinación y la narrativa sobre la preparación sostienen la imputación de homicidio agravado.



Los mensajes, conocidos por diferentes medios de comunicación como CNN, BBC, y The New York Times, contienen además detalles logísticos sobre el arma: Robinson describe haber dejado el rifle envuelto en una toalla tras cambiarse de ropa y plantea la posibilidad de volver a recogerlo si las condiciones lo permitían. De igual forma, expresa inquietud por huellas y por la potencial rastreabilidad del número de serie. En la acusación se consigna también que en la munición hallada junto al rifle había inscripciones provocadoras, como "¡Oye, fascista! ¡Atrápalo!" en un cartucho disparado y "Si lees esto, eres gay, jajaja" en otros.

El documento incorpora el testimonio de la madre del acusado, que declaró a los investigadores que su hijo había cambiado posiciones políticas en el último año y que se había mostrado más proclive a ideas de izquierda y a la defensa de personas LGBT. El gobernador de Utah apunta además que la pareja de Robinson estaba en proceso de transición a mujer.

Tras la confesión, Robinson aconseja a su pareja no hablar con los medios, no conceder entrevistas y "si algún policía te hace preguntas, pide un abogado y guarda silencio". Asimismo solicita la eliminación de mensajes y expresa remordimiento hacia su compañero: "eres todo lo que me preocupa amor". La imputación incluye cargos adicionales por las órdenes supuestamente dadas para borrar comunicaciones y obstaculizar la investigación.

Por lo pronto, las autoridades, incluido el gobernador de Utah, Spencer Cox, han señalado que creen que el acusado actuó solo y que la pareja coopera con las pesquisas. Este martes, según se reveló por la Fiscalía del condado, se anunció que se pedirá pena de muerte en su contra tras acusarlo formalmente por siete cargos, entre ellos uno por asesinato agravado, dos por obstrucción a la justicia y dos por manipulación de un testigo.

La agencia internacional EFE reportó que Robinson escuchó con gesto impasible este martes la acusación en su contra que le fue leída en su primera audiencia ante una corte distrital del estado de Utah. Por ahora, conforme se acordó entre el juez Tony Graf y la fiscalía de Utah, su juicio tendrá lugar el próximo 29 de septiembre. Además, el magistrado ordenó que se le asigne un abogado defensor público a Robinson, de 22 años, debido a que no cuenta con uno particular para ejercer su defensa.

Los mensajes que envió Tyler Robinson a su pareja: chat completo

Esta es la conversación completa que forma parte del expediente y será un elemento central en la instrucción, según reveló CNN, BBC y The New York Times, la cual además es fechada del 10 de septiembre de 2025:

Robinson: Deja lo que estás haciendo y mira debajo de mi teclado.

El compañero de habitación miró debajo del teclado y encontró una nota que decía: "Tuve la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y la voy a aprovechar".

Compañero de cuarto: ¿Qué??????????????? Estás bromeando, ¿verdad?

Robinson: Todavía estoy bien, mi amor, pero todavía estoy atrapado en Orem un poco más. No debería tardar mucho en volver a casa, pero aún tengo que agarrar mi rifle. Para ser honesto, esperaba guardar este secreto hasta morir de viejo. Lamento involucrarte.

Compañero de cuarto: ¿No fuiste tú quien lo hizo cierto???

Robinson: Lo soy, lo siento

Compañero de cuarto: ¿Creí que habían atrapado a la persona?

Robinson: No, agarraron a un viejo loco y luego interrogaron a alguien con ropa similar. Había planeado recoger mi rifle de mi punto de entrega poco después, pero la mayor parte de esa zona de la ciudad quedó bloqueada. Está tranquilo, casi lo suficiente para salir, pero hay un vehículo esperando.

Compañero de cuarto: ¿Por qué?

Robinson: ¿Por qué lo hice?

Compañero de cuarto: Sí

Robinson: Ya me harté de su odio. Hay odios que no se pueden pactar. Si logro recuperar mi rifle sin que me vean, no habré dejado ninguna prueba. Voy a intentar recuperarlo de nuevo; espero que ya se hayan marchado. No he visto nada que indique que lo hayan encontrado.

Compañero de cuarto: ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?

Robinson: Creo que más de una semana. Puedo acercarme, pero hay una patrulla aparcada justo al lado. Creo que ya revisaron el lugar, pero no quiero arriesgarme.

Robinson: Ojalá hubiera dado la vuelta y lo hubiera recogido en cuanto llegué a mi coche... Me preocupa lo que haría mi padre si no le devolviera el rifle a mi abuelo... No sé si tenía número de serie, pero no me rastrearía. Me preocupan las huellas. Tuve que dejarlo en un arbusto donde me cambié de ropa. No tuve tiempo ni posibilidad de llevármelo conmigo... Quizás tenga que abandonarlo y esperar que no encuentren huellas. ¿Cómo demonios le voy a explicar a mi padre que lo perdí?

Lo único que dejé fue el rifle envuelto en una toalla....

¿Recuerdas cómo grababa balas? Los mensajes de [censurado] son casi un meme. Si veo "los avisos se abultan uwu" en Fox News, me puede dar un infarto. Bueno, tendré que dejarlo, es una [censurado] mierda... A juzgar por lo de hoy, diría que la pistola del abuelo funciona bien, no sé. Creo que era una mira de $2000 ;-;

Robinson: eliminar este intercambio

Robinson: Mi papá quiere fotos del rifle... dice que el abuelo quiere saber quién tiene qué. Los federales publicaron una foto del rifle, y es muy original. Me está llamando ahora mismo, pero no contesta.

Robinson: desde que Trump asumió el cargo, [mi padre] ha sido un fanático bastante fanático de Maga.

Robinson: Me entregaré voluntariamente, uno de mis vecinos aquí es ayudante del sheriff.

Robinson: eres todo lo que me preocupa amor

Compañero de cuarto: Estoy mucho más preocupado por ti.

Robinson: por favor no hables con los medios, no concedas entrevistas ni hagas comentarios. Si algún policía te hace preguntas, pide un abogado y guarda silencio.

