¿Quién era Charlie Kirk? Desafiante, polémico y fiel a Trump: historia del activista asesinado

Charlie Kirk, quien murió tras recibir un disparo en una universidad de Estados Unidos este miércoles, era visto como un vocero elocuente por una joven generación del movimiento de extrema derecha del presidente republicano Donald Trump. El hombre de 31 años contaba con millones de seguidores en las redes sociales, que se deleitaban con sus comentarios y respuestas a sus detractores y a quienes cuestionaban su ideología.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La doctrina conservadora de Kirk estaba muy alineada con la de Trump: respaldó las falsas acusaciones de fraude del presidente estadounidense cuando perdió las elecciones de 2020 y utilizó su gran influencia para arremeter contra los migrantes y las personas transgénero.

Fue durante uno de estos eventos en Utah el miércoles cuando recibió un disparo en un impactante momento de violencia que fue rápidamente condenado por ambos lados del espectro político. El mismo presidente Trump anunció al mundo que la herida de bala había sido mortal. "El Grande, e incluso Legendario Charlie Kirk, está muerto", escribió Trump en su red Truth Social. "Nadie entendía o conquistaba el corazón de la juventud de Estados Unidos mejor que Charlie", agregó.



El activismo político de Charlie Kirk

En sus charlas en universidades estadounidenses, invitaba a los estudiantes a debatir con él en rápidos intercambios que a menudo se hacían virales en internet, especialmente aquellos con progresistas que se oponían a sus opiniones. Kirk se hizo conocido, con apenas 18 años, en 2012, luego de fundar Turning Point y organizar giras universitarias donde debatía con estudiantes liberales, lo que lo catapultó como referente juvenil conservador.



Fomentó un ejército de activistas entusiastas. Algunos de ellos viajaron en autobús a Washington el 6 de enero de 2021 para participar en la manifestación que derivó en una invasión del Capitolio, para impedir la certificación de la derrota electoral de Trump frente al demócrata Joe Biden.

Publicidad

Además de Turning Point USA, que organizó el evento en el cual se encontraba este miércoles, Kirk dirigió Turning Point Action, una de las principales organizaciones a las que Trump confió sus campañas puerta a puerta para captar votantes en 2024.

Su popular serie de eventos llamados 'Demuestra que estoy equivocado' se volvió muy popular y este 10 de septiembre atrajo a oponentes y simpatizantes al campus universitario en Utah.Una década después Kirk, casado y con dos hijos pequeños, se convirtió en un aliado directo de Trump, con quien apareció públicamente en la Casa Blanca en 2019 durante visitas de jóvenes conservadores y posteriormente con un rol activo en mitines de campaña en 2024.



Las polémicas de Charlie Kirk

Kirk había opinado en abril de 2023 que las muertes por arma de fuego eran "desafortunadamente" un precio que valía la pena pagar para preservar la Segunda Enmienda de la Constitución, que garantiza el derecho a portar armas, comentario que emitió tras un tiroteo en una escuela de Nashville, Tennessee, en el que murieron tres adultos y tres niños.

Publicidad

En él, alimentaba a los oyentes con una dieta sin filtros de medias verdades y conspiraciones, reforzando las afirmaciones de Trump sobre el "robo electoral" y divagando sobre teorías relacionadas con el covid que encontraban eco entre muchos conservadores. Sus teorías conspirativas a veces llegaban hasta las altas esferas.

Por ejemplo, en septiembre de 2024, Kirk fue uno de los primeros en difundir las acusaciones de que los inmigrantes haitianos comían gatos y perros en el estado de Ohio. Días más tarde, Trump repitió la afirmación, para la que nunca hubo pruebas, durante su debate presidencial televisado con la demócrata Kamala Harris. En una entrevista con la AFP el año pasado, Kirk eludió las preguntas sobre su veracidad. "Yo digo que difundimos la verdad", afirmó.

En 2020 fue parodiado en South Park, donde un personaje imitó su estilo de debate provocador que se ha convertido en su sello y Kirk respondió en redes sociales que lo veía como "una medalla de honor", aunque acusó al programa de ridiculizar a los conservadores.

AFP Y EFE

