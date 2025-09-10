Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ANDRÉS D.C.
JOSÉ DORIÁN JIMÉNEZ
RIÑAS CITY U
LOS INFORMANTES
JAMES RODRÍGUEZ
GOLES LUIS JAVIER SUÁREZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / ¿Quién era Charlie Kirk? Desafiante, polémico y fiel a Trump: historia del activista asesinado

¿Quién era Charlie Kirk? Desafiante, polémico y fiel a Trump: historia del activista asesinado

El hombre de 31 años, con una doctrina alineada al presidente Trump y varios comentarios polémicos, contaba con millones de seguidores en las redes sociales. Recibió un disparo durante un evento.

Por: AFP
Actualizado: septiembre 10, 2025 05:41 p. m.
Comparta en:
Charlie Kirk, quien fue asesinado este miércoles 10 de septiembre.
Charlie Kirk, quien fue asesinado este miércoles 10 de septiembre.
AFP