Revelan nuevos detalles en crimen de influencer mexicana y su familia: hubo raro secuestro

Las autoridades de México continúa investigando el macabro caso de la influenciadora Esmeralda Ferrer Garibay, quien fue hallada sin vida junto a su pareja y sus dos hijos menores de edad en Guadalajara, México. Las cuatro personas se encontraban envueltas en bolsas y fueron dejadas en el platón de una camioneta abandonada sobre la vía el pasado 22 de agosto de 2025, tras un reporte hecho a las autoridades.

Pasada una semana, y tras hacer los respectivos exámenes forenses, se confirmó la identidad de toda la familia de Ferrer Garibay. Se supo que los cuerpos encontrados allí eran los de la influenciadora, de 32 años; su esposo Roberto Carlos Gil Licea, de 36 años; su hijo Gael Santiago, de 13 años, y su hija Regina, de solo 7 años de edad. El informe forense también confirmó que los cuerpos tenían evidentes signos de violencia.

Para iniciar con las investigaciones, las autoridades detuvieron a los trabajadores del taller Amortiguadores y Suspensiones El Araña, el cual se ubicaba a poca distancia de la zona en la que fue hallada la familia. En la zona, acorde con varios medios locales, se habrían encontrado algunos indicios de que allí se había podido llevar a cabo el crimen. Sin embargo, tras 48 horas de interrogar a estas personas, se determinó que los trabajadores debían quedar libres.



Lo más relevante de este caso es que, a los pocos días de haber sido liberados, varios los trabajadores desaparecieron. Un grupo de al parecer 15 personas raptó a los sujetos a plena luz de día en Guadalajara, y hasta este 4 de septiembre no se tiene información sobre sus paraderos.

Uno de los secuestrados fue identificado como Gary Omar. Su pareja, quien habló a medios locales, lamentó lo ocurrido, exigió respuestas y dijo que el sujeto no tenía vínculos sospechosos o cuentas pendientes, más allá del interrogatorio que le hicieron las autoridades. "No se merecía esto. Él siempre ha sido un hombre de bien, creyente, trabajador y noble", agregó.

La fiscal Blanca Trujillo se pronunció al respecto, declarando que "las investigaciones muestran que los autores llevaban más de dos horas vigilando la salida. No fue un ataque inmediato; esperaron a que el grupo se alejara unos metros antes de secuestrarlo". Las autoridades creen que el secuestro de los hombres puede estar directamente relacionado con la investigación en curso por el asesinato de la familia de la tiktoker.



Quién era Esmeralda Ferrer, influenciadora asesinada en México junto a su esposo e hijos

Hace algunos meses, Esmeralda y Roberto tomaron la decisión de mudarse a Guadalajara por razones laborales. Ella se dedicaba al manejo de redes sociales, donde contaba con cerca de 20 mil seguidores, mientras que él estaba involucrado en la compraventa de autos y en la producción de tomates en Michoacán. La principal hipótesis de las autoridades consiste en que el crimen podría estar vinculado a las actividades comerciales del esposo de la influencer.

Las investigaciones continúan avanzando para esclarecer los hechos detrás del asesinato de toda la familia y dar con los responsables de este brutal crimen. La línea de investigación más sólida hasta ahora apunta a los negocios de Roberto, considerando también el contenido que Esmeralda compartía en redes sociales, en el que mostraba viajes internacionales y un estilo de vida lujoso con marcas como Gucci, Dolce & Gabbana y Versace.

A diferentes usuarios en redes sociales también les ha llamado la atención la divulgación de diferentes videos en los que la mujer presumía este estilo de vida con narcocorridos de fondo y textos como "las ventajas de tener un novio narco".

