Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
CARLOS CAMARGO
ESTADOS UNIDOS
CORTES DE AGUA
VALERIA AFANADOR
TITULAR COLOMBIA
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
DAYRO MORENO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Revelan nuevos detalles en crimen de influencer mexicana y su familia: hubo raro secuestro

Revelan nuevos detalles en crimen de influencer mexicana y su familia: hubo raro secuestro

Las autoridades de México continúan investigando las circunstancias de este atroz crimen, acontecido el pasado 22 de agosto en una colonia de Guadalajara. Estos son los avances que hay y los detalles que se tienen.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: septiembre 04, 2025 06:35 a. m.
Comparta en:
Esmeralda Ferrer.jpg
La influencer Esmeralda Ferrer fue hallada muerta junto a su pareja y sus dos hijos. Las cuatro víctimas se encontraban envueltas en bolsas, sobre el platón de una camioneta. -
Foto: redes sociales