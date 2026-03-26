Ella es Noelia Castillo, joven que recibirá eutanasia tras ser víctima de abuso y quedar parapléjica

“Por fin lo he conseguido. A ver si ya puedo descansar porque no puedo más con esta familia, con los dolores, con todo lo que me atormenta en la cabeza de lo que he vivido”. Estas son las palabras de Noelia Castillo Ramos, una joven española de 25 años que este jueves recibirá la eutanasia tras una largo conflicto judicial con su propio padre, quien se opone radicalmente a su decisión. "Yo simplemente quiero irme en paz y dejar de sufrir", aseguró ante la prensa española.

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Noelia, cuyo caso ha generado debate y a su vez ha conmovido a Europa y el mundo, contó que desde pequeña ha tenido que afrontar situaciones difíciles debido al divorcio y la situación de sus padres, quienes también tienen un pasado marcado por las adicciones y la salud mental. Parte de su infancia la vivió en un centro tutelado, una institución de protección para población vulnerable, y desde los 13 años recibe tratamiento psiquiátrico por un trastorno límite de la personalidad y otro obsesivo compulsivo.

La joven relató que ha sido víctima de dos abusos sexuales, y que el último de ellos fue múltiple, a las afueras de una discoteca en 2022. A raíz de esta situación, inició lo que denominó "un infierno", pues en octubre de ese año, luego de consumir cocaína, intentó quitarse la vida lanzándose de un quinto piso, pero debido al fuerte impacto quedó parapléjica. Desde entonces se desplaza en silla de ruedas y tiene una discapacidad del 74% (anteriormente era del 67%, por sus problemas de salud mental).



"Antes de pedir la eutanasia veía mi mundo muy oscuro. No tenía metas ni objetivos. Siempre me he sentido sola, nunca me he sentido comprendida y nunca han empatizado conmigo. (...) No tengo ganas de nada, ni de salir ni de comer. Dormir se me hace muy difícil, tengo dolores físicos diarios", aseguró Noelia en entrevista con el programa 'Y ahora Sonsoles', del canal español Antena 3.



(Lea también: El pedido de una mujer de 30 años por una muerte digna a través de un suicidio médicamente asistido).



La larga batalla judicial de Noelia con su padre

La eutanasia, que llegará este jueves, se logró tras un largo proceso marcado por la férrea oposición de su padre, quien acudió a una asociación de juristas llamada Abogados Cristianos para evitar a toda costa el procedimiento. La batalla ante los juzgados inició cuando, en abril de 2024, Noelia solicitó someterse a la muerte digna, la cual fue aprobada inicialmente por la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña.

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Sin embargo, su progenitor tres meses después, en julio, expresó su intención de suspender el proceso, petición que fue aceptada el 1 de agosto de ese año por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 12 de Barcelona. Fue entonces cuando ambos acudieron ante un juez, frente al cual la joven ratificó su decisión y denunció "coacciones" por parte de su entorno. Dos semanas después, la magistrada encargada autorizó la eutanasia argumentando que Noelia "tiene conservadas sus capacidades para tomar todo tipo de decisiones".

Abogados Cristianos recurrió entonces al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y luego al Trubunal Constitucional, los cuales fallaron a favor de la joven. La última instancia estuvo a cargo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que nuevamente rechazó paralizar la eutanasia. Noelia afirmó en la entrevista con Antena 3 que su progenitor "no ha respetado" su decisión y "nunca lo hará".

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"Me quería poner a mi nombre la casa que ha comprado para poder seguir cobrando la pensión por hijo a cargo. Después de eso, no quiere poner la casa a mi nombre, ni pagar el entierro, ni va a ir a la eutanasia, ni al entierro, y dice que no quería saber nada más de mí. Que para él ya estaba muerta. Yo lo entiendo. Es padre y no quiere perder a una hija, pero no me hace caso. No me llama nunca, no me escribe nunca. Lo único que hace es traerme comida. ¿Para qué me quiere viva? ¿Para tenerme en un hospital?", afirmó la joven.

Su madre, Yolanda, por otro lado, ha mostrado su tristeza y desacuerdo frente a la decisión de su hija. Sin embargo, afirma que la acompañará hasta el final. "No tengo una varia mágica para decir: 'Esto lo paro', porque una tal juez está decidiendo sobre la vida de mi hija...lo están decidiendo personas que no la han parido. (...) Si ella no quiere vivir, yo ya no puedo más. No estoy conforme, pero estoy a su lado", aseguró.



"Quiero morirme guapa": Noelia, antes de su procedimiento

Si todo sale como ha planeado, este jueves sedarán a Noelia y le pondrán la inyección en su habitación ubiacada en una residencia de Barcelona, donde afirma sentirse en su “zona de confort” y de una manera “más protegida”. “Yo les he dicho cómo quiero que sea. Quiero morirme mona. Siempre he pensado que quiero morirme guapa. Me pondré el vestido más bonito que tenga y me maquillaré... algo sencillo”, relató en la entrevista con Antena 3.

Invitó a su familia para despedirse, pero en el momento de su muerte quiere estar sola. "No quiero ser ejemplo de nadie, simplemente es mi vida y ya está”, sentenció.

LAURA VALENTINA MERCADO

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