Según Diosdado Cabello, en bombardeo de EE. UU. hubo "bombas cayendo a edificios con civiles"

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, hizo este sábado un llamado a la calma y pidió no "facilitarle las cosas al enemigo invasor", al calificar como "criminal y terrorista" el ataque ejecutado esta madrugada por Estados Unidos en el país suramericano. Además, instó a los organismos internacionales a pronunciarse sobre esta "masacre".



En imágenes transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Cabello, rodeado de militares, exhortó a la población a confiar "en el liderazgo" y en la "dirigencia del alto mando político, militar" ante la situación que atraviesa el país.

"Mucha calma, que nadie caiga en el desespero, que nadie caiga en facilitarle las cosas al enemigo invasor, al enemigo terrorista que nos atacó cobardemente, que nadie le facilite las cosas", añadió el considerado número dos del chavismo.Asimismo, cuestionó a las organizaciones mundiales y las llamó a reflexionar:

"Ustedes de las organizaciones mundiales, los organismos mundiales ¿van a hacer pública su complicidad ante el ataque invasor, ante el asesinato de civiles, bombas cayendo en edificios, en lugares habitados por civiles? ¿Van a ser los organismos internacionales cómplices de esa masacre?", preguntó.Cabello aseguró que Estados Unidos logró "parcialmente" su objetivo porque el pueblo no salió "desbocado".



En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó en Truth Social que su país ha llevado a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, que ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país".



Vicepresidenta de Venezuela pide prueba de vida de Nicolás Maduro

Por su parte, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, señaló que desconocen el paradero de Maduro y su esposa, Cilia Flores: “Nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores. Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump prueba de vida inmediata del presidente Maduro y de la primera dama. El presidente Maduro ya había sido muy claro y había advertido al pueblo venezolano de que una agresión de esta naturaleza, por la desesperación de la voracidad energética de los Estados Unidos, podía presentarse y lo primero que le dijo el presidente Maduro al pueblo de Venezuela fue ‘pueblo, a la calle’".

La vicepresidente sostuvo que Nicolás Maduro había dado “órdenes muy claras a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que, en perfecta fusión militar, popular y policial, se activaran todos los planes de defensa integral de la nación y quedan así activados con el decreto que fue suscrito por el presidente Nicolás Maduro, decretando la conmoción. Nosotros exigimos el respeto al derecho internacional. Condenamos esta forma brutal y salvaje de agresión contra nuestro pueblo, que ha cobrado la vida de funcionarios militares, que se convierten en mártires de nuestra patria, y que ha cobrado la vida de inocentes venezolanos civiles en los distintos puntos de los ataques, tanto en la ciudad capital, en el Estado Miranda y en el Estado La Guaira".

Por último, señaló que "el llamado es muy claro, las instrucciones del presidente Maduro han sido claras, que son activar inmediatamente, y así lo sabe el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, nuestra Fuerza Armada Bolivariano, el pueblo venezolano organizado en milicia y nuestros organismos de seguridad ciudadana que, en perfecta fusión policial y militar, nosotros salgamos a la defensa de nuestra patria. Nadie va a vulnerar el legado histórico de nuestro padre libertador, Simón Bolívar. El pueblo de Venezuela, en perfecta unión nacional, debe activarse para defender sus recursos naturales, pero debe también activarse para defender lo más sagrado que puede tener una patria, que es su derecho a la independencia”.

Durante la madrugada se escucharon varias detonaciones en Caracas y en estados vecinos.

