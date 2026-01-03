En vivo
Noticias Caracol
VENEZUELA
BOMBARDEOS EN CARACAS
NICOLÁS MADURO
TEMBLOR EN COLOMBIA
AUMENTO UPC
LUIS DÍAZ

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Según Diosdado Cabello, en bombardeo de EE. UU. hubo "bombas cayendo a edificios con civiles"

Según Diosdado Cabello, en bombardeo de EE. UU. hubo "bombas cayendo a edificios con civiles"

El ministro de Interior de Venezuela se pronunció sobre el ataque de Estados Unidos en su país y señaló a organizaciones internacionales de ser cómplices "ante el asesinato de civiles".

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 3 de ene, 2026
Según Diosdado Cabello, en bombardeo de EE. UU. hubo "bombas cayendo a edificios con civiles"
Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela -
AFP

