Terminó la misión Artemis II con éxito: ¿Qué sigue en la nueva era de la exploración espacial?

La misión Artemis II concluyó con éxito y marca un nuevo punto de partida para la exploración espacial tripulada. Tras diez días de vuelo, la cápsula Orión regresó a la Tierra con sus cuatro astronautas a bordo, luego de orbitar la Luna sin alunizar, en lo que se convierte en el retorno de seres humanos a las inmediaciones del satélite natural por primera vez desde 1972, durante la era del programa Apolo.



El logro, destacado por la NASA y sus socios internacionales, no solo confirma la viabilidad técnica del programa Artemis, sino que abre la puerta a una nueva fase en la carrera espacial moderna, cuyo objetivo final es llevar nuevamente al ser humano a la superficie lunar y, posteriormente, avanzar hacia Marte.



Un regreso histórico a la órbita lunar

Artemis II despegó el 1 de abril desde Florida y culminó su misión con un amerizaje exitoso en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego. A bordo viajaban los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen, quienes completaron el recorrido tras alcanzar más de 700.000 millas (1,13 millones de kilómetros) y una velocidad máxima cercana a los 39.700 kilómetros por hora.

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El director de vuelo, Rick Henfling, resumió la jornada como “un día verdaderamente espectacular para la NASA y todos nuestros socios internacionales”, al tiempo que confirmó que la tripulación se encuentra “feliz, sana y lista para regresar a Houston”.

El éxito de la misión también fue atribuido al trabajo técnico detrás del proyecto. Amit Kshatriya, administrador asociado de la agencia, enfatizó que “esta noche pertenece al equipo que construyó la máquina en la que viajaron”, en reconocimiento a ingenieros, técnicos y controladores de vuelo. Además, subrayó que “el camino hacia la superficie lunar sigue abierto”, aunque advirtió que “los retos por delante serán mayores”.



Durante la misión se recopilaron datos clave para el futuro del programa. Entre ellos, el comportamiento del escudo térmico de la cápsula Orión, actualmente en análisis por especialistas tras su recuperación en altamar. También se identificó una fuga en el sistema de control de presión, que será objeto de investigación.



La responsable del programa Artemis, Lori Glaze, destacó la magnitud del logro: “Enviamos a cuatro personas a la Luna y las trajimos de regreso a la Tierra por primera vez en más de 50 años”. Asimismo, señaló que esta misión marca el inicio de “la primera de muchas” expediciones en esta nueva etapa de exploración.

Let's run that back. One more time... Or two?

Our crew is now safely back on Earth. Relive the historic mission, and keep an eye on our website as more images and videos keep rolling in. https://t.co/FoYXKVvve5 pic.twitter.com/svDaL8ZXpc — NASA (@NASA) April 11, 2026

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¿Qué sigue después de Artemis II?

Con Artemis II completada, la NASA centra ahora su atención en la siguiente fase del programa. Según lo previsto, la misión Artemis III permitirá ensayar maniobras clave, como el acoplamiento entre la cápsula Orión y los módulos de alunizaje desarrollados por empresas privadas como SpaceX y Blue Origin, además de probar nuevos trajes espaciales.

El objetivo de fondo es preparar el regreso del ser humano a la superficie lunar, previsto para 2028 en el marco de Artemis IV. De concretarse, sería el primer alunizaje tripulado desde 1969, cuando Neil Armstrong y Buzz Aldrin caminaron sobre la Luna durante el histórico programa Apolo.

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El avance del programa Artemis se inscribe en una larga historia de hitos en la exploración espacial. Desde el lanzamiento del Sputnik 1 por la Unión Soviética en 1957, pasando por el vuelo de Yuri Gagarin como el primer ser humano en el espacio, hasta la llegada del hombre a la Luna en 1969, la carrera espacial ha estado marcada por la competencia y la innovación.

Tras el fin de la Guerra Fría y la cooperación internacional simbolizada por proyectos como la Estación Espacial Internacional, una nueva etapa ha tomado forma, con la participación de actores como China, India, Japón, Canadá y la Agencia Espacial Europea.

En este contexto, Artemis representa el intento más ambicioso de retomar la exploración lunar tripulada con miras a objetivos más lejanos. Como lo expresó Kshatriya, “Apolo logró cosas asombrosas y desde entonces hemos hecho cosas increíbles, pero este será un paso importante”.

Más allá de la Luna, el verdadero desafío sigue siendo Marte. La NASA y sus aliados consideran que el aprendizaje obtenido en Artemis será fundamental para planificar misiones tripuladas al planeta rojo, un objetivo que implica superar retos tecnológicos, logísticos y humanos sin precedentes.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

CON INFORMACIÓN DE EFE

Hcarrenb@caracoltv.com.co