¿Quién era la trapecista de 27 años que falleció al caer durante presentación de circo?

La gimnasta, trapecista y artista de circo Marina Barceló, de 27 años, fue víctima de un fatal accidente mientras se presentaba con el Circo Paul Busch en la ciudad de Bautzen, en el estado de Sajonia, en el este de Alemania. La mujer cayó desde su trapecio a una altura aproximada de cinco metros.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

“El equipo de intervención en crisis se puso inmediatamente en marcha y atendió a los espectadores y al resto de empleados del circo”, dijo el portavoz de la policía local, Stefan Heiduck, en declaraciones recogidas por Europa Press. Barceló falleció en el lugar del accidente por causa de las heridas. Se calcula que se cerca de cien personas asistían en ese momento la presentación de circo, entre ellas muchas familias con niños.

“Porque, sobre todo en el caso de los niños, es importante ayudarlos antes de que se genere un trauma”, agregó Heiduck, quien explicó que era importante que los testigos del accidente se pusieran en contacto con la línea de atención telefónica. “Es una experiencia terrible, un shock, sobre todo para los visitantes y los niños. Los acróbatas asumen riesgos que ellos mismos calculan y evalúan. Pero también son conscientes de ello”, dijo el presidente de la Asociación Alemana de Circos, Ralf Huppertz. El funcionario aseguró que no recuerda ningún accidente mortal de este tipo.



¿Qué se sabe de Marina Barceló, trapecista fallecida durante función de circo?

De acuerdo con el sitio web profesional de la fallecida trapecista Marina Barceló, se inició en la gimnasia hace más de una década y era artista de circo desde 2018. "Cada día me esfuerzo por perfeccionar mi técnica y explorar nuevas formas de sorprender y emocionar al público. A lo largo de los años, he tenido la oportunidad de actuar en diversos escenarios de Europa, como Alemania, España y Polonia", escribió la mujer en su portafolio.



"Cada experiencia me ha enseñado algo nuevo, desde cómo adaptarme a diferentes escenarios hasta la importancia de conectar con quienes me observan. Creo que el arte tiene el poder de crear momentos inolvidables, y eso es lo que intento transmitir en cada una de mis actuaciones", agregó en el texto la española.

Publicidad

Barceló se desempeñó en diversas disciplinas, entre las que se encuentran las acrobacias aéreas, funambulismo, zancos y espectáculos de una rueda. Asimismo, durante su carrera, la española aseguró que también disfrutaba de interpretar personajes durante sus presentaciones artísticas. "Como la sirenita en un acuario real o en un cuenco de agua, que transportan al público a mundos mágicos. Para mí, cada espectáculo es una oportunidad para compartir no solo mi técnica, sino también mi pasión por lo que hago".



Video captó a trapecista que cayó 10 metros en show del circo Hermanos Gasca

El espectáculo del Circo Hermanos Gasca en Cali, el pasado 31 de agosto, estuvo marcado por un momento de tensión que sorprendió tanto a los artistas como al público. En medio de la función, la trapecista colombiana Dayana Rodríguez, de 19 años, cayó desde aproximadamente 10 metros de altura mientras realizaba un acto sobre el alambre tenso, también conocido popularmente como 'cuerda floja'.

El incidente ocurrió mientras la joven realizaba un split en el centro del alambre, sujetando una barra de equilibrio. Pese al susto, la caída no tuvo consecuencias graves gracias a que debajo del escenario se encontraba instalado un colchón inflable que amortiguó el impacto. El momento fue grabado por varios asistentes, quienes compartieron los videos en redes sociales, donde rápidamente se hicieron virales.

Publicidad

De inmediato, trabajadores del circo y paramédicos acudieron en su ayuda, colocándola en una camilla para revisar su estado de salud. Rodríguez manifestó que solo sintió un golpe leve y, minutos después, volvió al escenario en el saludo final de los artistas, recibiendo una ovación del público que reconoció su valentía.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL