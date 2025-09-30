En vivo
MUNDO  / ¿Quién era la trapecista de 27 años que falleció al caer durante presentación de circo?

¿Quién era la trapecista de 27 años que falleció al caer durante presentación de circo?

El pasado sábado se reportó la muerte de Marina Barceló, trapecista y artista de circo que falleció al caer durante una presentación en Alemania. Estos se sabe de la fallecida gimnasta española.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 30 de sept, 2025
¿Quién era la trapecista de 27 años que falleció al caer durante presentación de circo?
Marina Barceló era artista de circo desde 2018.
Redes sociales

