Las advertencias de Donald Trump a otros países tras captura de Maduro: habló de territorio europeo

El presidente Donald Trump insistió este domingo en que Estados Unidos está "a cargo" de Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro y en momentos en que trata con las nuevas autoridades del gobierno venezolano. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que estaba lista para trabajar con la administración Trump y abogó por una relación equilibrada y respetuosa con EE. UU.

El depuesto presidente está acusado de narcotráfico y terrorismo en Estados Unidos y se encuentra en una cárcel de Nueva York a la espera de ser presentado ante un juez el lunes al mediodía. "Estamos tratando con la gente que acaba de juramentarse. No me pregunten quién está al mando porque les daré una respuesta muy controvertida", expresó Trump a los periodistas en el Air Force One cuando le consultaron si había conversado con Rodríguez.

Al pedirle que aclarara que quería decir, Trump respondió: "Significa que nosotros estamos a cargo". La administración Trump dice que está dispuesta a trabajar con el resto del gobierno de Maduro siempre que se cumplan los objetivos de Washington, en particular abrir el acceso a la inversión estadounidense en las enormes reservas de crudo de Venezuela.



Cuando le preguntaron si la operación se trataba del petróleo o del cambio de régimen, Trump respondió: "Se trata de la paz en la Tierra".



Las advertencias de Trump a Colombia y otros países

En sus declaraciones, Trump también lanzó duras palabras contra otros de sus adversarios, como el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien acusó, sin pruebas, de ser narcotraficante y dijo que "no lo será por mucho tiempo".



También habló de Cuba, diciendo que el gobierno comunista de la isla "está a punto de caer" y que el liderazgo de Irán será "golpeado muy fuerte" si mata más manifestantes.

Otro de los lugares sobre los que habló Trump desde el Air Force One fue Groenlandia: "Necesitamos a Groenlandia para garantizar la seguridad nacional y Dinamarca no está en capacidad de hacerlo".

A estas declaraciones respondió de inmediato el primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielssen, quien pidió no más presiones ni insinuaciones. “No más fantasías de anexión. Estamos abiertos al diálogo. Estamos abiertos a las discusiones. Pero esto debe hacerse por los canales adecuados y con respeto al derecho internacional", escribió Nielssen.

La intervención militar estadounidense en Venezuela, que ha puesto de relieve el interés de Trump por las enormes reservas petrolíferas del país, ha reavivado los temores respecto a Groenlandia por su ubicación estratégica y por sus importantes recursos minerales todavía sin explotar.

"Nos preocuparemos de Groenlandia en unos dos meses (...) hablemos de Groenlandia en 20 días", añadió Trump, a lo que el primer ministro groenlandés contestó con un "¡Ya basta!".



"Los cárteles son muy fuertes en México": Trump

Finalmente, Trump también advirtió a México, país sobre el cual mencionó que hay que "hacer algo" para combatir el narcotráfico. "Hay que hacer algo con México. México tiene que organizarse, porque se están filtrando (los estupefacientes) desde México. Y vamos a tener que hacer algo. Nos encantaría que México lo hiciera. Son capaces de hacerlo, pero desafortunadamente, los cárteles son muy fuertes en México", dijo.

Según Trump, ha ofrecido enviar tropas "cada vez" que ha hablado con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, una "persona estupenda" que "tiene un poco de miedo sobre los cárteles controlando México", y que ha rechazado reiteradamente la oferta de Trump enfatizando la soberanía de su país.

