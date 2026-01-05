En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
NICOLÁS MADURO
VENEZUELA
GUSTAVO PETRO
DELCY RODRÍGUEZ
VENEZOLANOS CON TPS
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Hijo de Nicolás Maduro sobre captura de su padre: "La historia dirá quiénes fueron los traidores"

Hijo de Nicolás Maduro sobre captura de su padre: "La historia dirá quiénes fueron los traidores"

El hijo del mandatario capturado por Estados Unidos señaló que “nos van a ver en la calle, nos van a ver al lado de este pueblo, nos van a ver levantando las banderas de dignidad".

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 5 de ene, 2026
Comparta en:
Hijo de Nicolás Maduro sobre captura de su padre: "La historia dirá quiénes fueron los traidores"
Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro Moros -
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad