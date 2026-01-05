Hijo de Nicolás Maduro sobre captura de su padre: "La historia dirá quiénes fueron los traidores"

El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente Nicolás Maduro, hizo un llamado a la máxima unidad del chavismo tras la captura de su padre por Estados Unidos en medio de un ataque militar, y advirtió que "la historia dirá quiénes fueron los traidores".



"¿Quieren sembrar dudas? No lo van a lograr, no lo pueden lograr, no pueden lograr sembrar dudas. Después se verá, la historia dirá quiénes fueron los traidores, la historia lo desvelará, lo veremos", expresó Maduro Guerra, según una nota de prensa de la Asamblea Nacional (AN) que cita un "mensaje de audio".

El parlamentario instó a la unión en torno al alto "mando político militar", que ha reiterado su lealtad a Maduro, reconociéndolo como presidente "auténtico" y "constitucional" de Venezuela.

"Maduro donde, desde donde está, está orando. Maduro donde está, nos manda la energía. Maduro, conozco a Nicolás Maduro (...) y yo sé que, donde está, nos llama a la lucha, a liderar el pueblo, nos llama a que estemos en la calle", añadió.



Finalmente, dijo que “estamos bien, estamos tranquilos, nos van a ver en la calle, nos van a ver al lado de este pueblo, nos van a ver levantando las banderas de dignidad y nos quieren ver débiles. ¡No nos van a ver débiles! No lo van a hacer”.



Estados Unidos ejecutó en la madrugada del sábado una operación militar en Caracas y en varios estados del país, que incluyó bombardeos y que, según el Gobierno venezolano, dejó víctimas civiles y militares, aunque no se ha precisado el número.

Durante el operativo, el mandatario venezolano y su esposa fueron capturados y trasladados a Estados Unidos.

Maduro pasó la noche del domingo en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad, y comparecerá mañana, lunes, ante un tribunal federal de Nueva York en lo que será su primera audiencia en EE.UU., según confirmaron fuentes judiciales a EFE.

Tras el ataque, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ordenó que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asuma como presidenta encargada del país, decisión respaldada por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Delcy Rodríguez encabezó consejo de ministros en Venezuela

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó el domingo su primer consejo de ministros como presidenta encargada, en el que anunció la creación de una comisión para gestionar la liberación del mandatario Nicolás Maduro, capturado en territorio venezolano durante una operación militar de Estados Unidos. Además, tendió una mano a Washington para trabajar en una "agenda de cooperación".

Rodríguez, convocada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para asumir como presidenta encargada, también abordó el tema de la seguridad nacional, según informó el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, en declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión (VTV) al término del encuentro.

En un comunicado publicado en Telegram, firmado como presidenta encargada pese a que no ha habido ceremonia pública de juramentación, Rodríguez extendió una "invitación al Gobierno de los EE.UU. a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y (que) fortalezca una convivencia comunitaria duradera".

"Presidente Donald Trump: nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra. Ese ha sido el predicamento del presidente Nicolás Maduro y es el de toda Venezuela en este momento", añadió.

Ñáñez anunció la creación de una comisión de alto nivel presidida por Jorge Rodríguez, titular del Parlamento y jefe de la delegación para el diálogo con EE.UU., integrada por el canciller Yván Gil, Camila Fabri —responsable del programa ‘Gran Misión Vuelta a la Patria’— y el propio ministro de Comunicación.

Según Ñáñez, Rodríguez visitó a los heridos del ataque, a quienes calificó como "jóvenes, soldados y soldadas valientes y heroicos que pusieron el pecho para defender" la "soberanía", la "integridad" y a Maduro.

"Queremos, finalmente, certificar que a esta hora nuestra patria a lo ancho y a lo largo se encuentra en absoluta paz, se encuentra en absoluta protección de las instituciones de Gobierno que se han desplegado para garantizar la seguridad", afirmó.

En el consejo participaron, entre otros, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y el de Interior y Justicia, Diosdado Cabello. Hasta ahora, el Ejecutivo no ha precisado la cifra de víctimas, aunque Cuba informó que 32 militares murieron en "acciones combativas". Fuentes citadas por The New York Times hablan de 80 fallecidos en Venezuela y funcionarios de Washington de seis soldados estadounidenses heridos.

El domingo, Trump exigió a Rodríguez "acceso total" a los recursos del país y consideró reabrir la embajada en Caracas. "Lo que necesitamos (de Delcy Rodríguez) es acceso total. Acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruirlo", dijo, agregando que "estamos al cargo". En entrevista con The Atlantic, advirtió que si Rodríguez "no hace lo correcto" le espera un futuro "peor" que el de Maduro.

