En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
NICOLÁS MADURO
VENEZUELA
GUSTAVO PETRO
DELCY RODRÍGUEZ
VENEZOLANOS CON TPS
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Donald Trump dice que Cuba "está a punto de caer": ¿habrá alguna acción? Esto aseguró

Donald Trump dice que Cuba "está a punto de caer": ¿habrá alguna acción? Esto aseguró

El presidente de los Estados Unidos, además, afirmó que muchos cubanos murieron durante bombardeo en Venezuela, intentando proteger a Nicolás Maduro en Caracas

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 5 de ene, 2026
Comparta en:
Donald Trump dice que Cuba "está a punto de caer": ¿habrá alguna acción? Esto aseguró
Donald Trump, presidente de Estados Unidos -
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad