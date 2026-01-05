El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el domingo que Cuba está "a punto de caer" y señaló que su economía se encuentra en ruinas, además de que ahora no tendrá acceso al petróleo venezolano.



"No sé cómo van a mantenerse": Trump sobre Cuba

"Cuba parece que está a punto de caer. No sé cómo van a poder mantenerse, no tienen ingresos. Recibían todo sus ingresos de Venezuela, del petróleo venezolano", declaró el mandatario. "Muchos cubano-americanos van a estar muy contentos con nosotros", agregó.

Durante sus declaraciones desde el Air Force One, Trump consideró que, ante la grave situación económica en la isla, no sería necesaria una operación similar a la que ayer capturó en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro. "No creo que necesitemos ninguna acción", aseguró el manatario estadounidense.

El presidente también afirmó que "muchos cubanos" murieron ayer intentando proteger a Maduro en Caracas.



Por otro lado, el secretario de Estado, Marco Rubio, evitó dar una respuesta concreta sobre la situación en Cuba durante una entrevista televisada y se limitó a señalar que "el Gobierno cubano es un gran problema".



"No voy a hablarles ahora sobre cuáles serán nuestros próximos pasos ni nuestras políticas al respecto. Pero creo que no es ningún secreto que no somos precisamente admiradores del régimen cubano", dijo a NBC News el político cubano estadounidense.



Cuba confirma la muerte de 32 militares durante bombardeos de EE. UU. en Venezuela

El Gobierno de Cuba anunció que 32 militares de la isla, que cumplían misión en Venezuela, murieron en "acciones combativas" durante el ataque realizado por Estados Unidos contra el país suramericano el sábado, operación que culminó con la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, señaló en redes sociales que los militares "cumplían misiones" en Caracas a "solicitud de órganos homólogos de ese país", sin ofrecer más detalles.

Analistas habían advertido que el primer círculo de seguridad de Maduro estaba integrado principalmente por cubanos, algo que ni Caracas ni La Habana habían confirmado hasta ahora.

El Ministerio del Interior cubano informó en redes sociales que entre los fallecidos hay miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, personal de su departamento —donde también ejercen militares— y agentes de los servicios de Inteligencia.

"Honor y gloria a los bravos combatientes cubanos que cayeron enfrentando a terroristas en uniforme imperial, que secuestraron y sacaron ilegalmente de su país al presidente de Venezuela y esposa, cuyas vidas ayudaban a proteger los nuestros por solicitud de esa hermana nación", escribió Díaz-Canel.

El mandatario expresó además su "dolor e indignación" por las muertes y reiteró su "gran afecto, admiración y orgullo" por los "valerosos" soldados fallecidos "y su heroico comportamiento".

Díaz-Canel decretó dos días de luto oficial a partir de las 6 de la mañana de este lunes, durante los cuales las banderas ondearán a media asta y se suspenderán la mayoría de los actos públicos.

Antes del anuncio de La Habana, el presidente estadounidense, Donald Trump, había afirmado que "muchos en el otro bando" murieron en la operación para capturar a Maduro, incluidos "muchos cubanos" que lo protegían.

Estados Unidos ejecutó el sábado un ataque a gran escala contra Venezuela y capturó a Maduro y su esposa, trasladándolos a Nueva York, donde prevé juzgarlos.

Horas más tarde, en un acto público en La Habana, Díaz-Canel calificó la operación como un “acto de terrorismo” y “atropello a la norma internacional”.

Hasta ahora, Cuba y Venezuela mantenían una estrecha alianza política y económica: La Habana pagaba los envíos de crudo de Caracas con servicios profesionales, principalmente médicos, profesores y también personal militar, de seguridad e inteligencia.

La caída de Maduro ha sumido al Gobierno cubano en una gran incertidumbre, en medio de una grave crisis económica y energética.

