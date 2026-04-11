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Noticias Caracol  / MUNDO  / Trump advierte a China que tendrá "grandes problemas" si envía armas a Irán

Trump advierte a China que tendrá "grandes problemas" si envía armas a Irán

Mientras tanto, Estados Unidos e Irán iniciaron este sábado en Islamabad negociaciones para poner fin a la guerra.

Por: EFE
Actualizado: 11 de abr, 2026
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Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Afp

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado a China que tendrá "grandes problemas" si se confirman los reportes de que se prepara para enviar armas a Irán. "Si China hace eso, China va a tener grandes problemas", dijo a la prensa en la Casa Blanca antes de volar hacia Florida.

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El líder republicano reaccionó así al ser preguntado por la información publicada por la cadena CNN según la cual los servicios de inteligencia estadounidenses han detectado que China se está preparando para entregar nuevos sistemas de defensa aérea a Irán.

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La inteligencia estadounidense también cree que Irán estaría utilizando el alto el fuego temporal vigente como una oportunidad para reabastecer ciertos sistemas de armas con la ayuda de socios como Pekín. Trump tiene previsto viajar en mayo a Pekín para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping.

Negociaciones entre Estados Unidos e Irán

Estados Unidos e Irán iniciaron este sábado en Islamabad negociaciones para poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, unas conversaciones en las que participaron el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.

Es la primera negociación directa desde la Revolución Islámica de 1979 y se da tras cumplirse seis semanas de guerra sin avances. Las delegaciones de Washington y Teherán abandonaron la diplomacia de mensajeros para intercambiar actas de acuerdo en una mesa trilateral bajo mediación paquistaní, cerrando con un inesperado optimismo una jornada que comenzó al borde del boicot.

El encuentro, definido por la Casa Blanca como un formato "trilateral cara a cara", comenzó a las 16:55 hora local (11:55 GMT) y continuó hasta la noche con una cena de trabajo. Fuentes diplomáticas iraníes confirmaron a EFE que ambas partes se mostraron "optimistas" tras el intercambio de las primeras actas de acuerdo.

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Pese a lo histórico del encuentro, la viabilidad de un acuerdo definitivo sigue sujeta a un complejo equilibrio de exigencias cruzadas. La participación de Teherán no se confirmó hasta la llegada de su delegación al aeropuerto de Islamabad, tras días de incógnitas por los desacuerdos sobre los puntos base del diálogo.

Irán condicionó el inicio de las conversaciones a que Washington aceptase sus "precondiciones", centradas en la inclusión del Líbano en el alto el fuego y la liberación de activos financieros.

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El vicepresidente estadounidense, JD Vance, llegó acompañado por el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente, Donald Trump, con instrucciones "claras" de que sus líneas rojas son la seguridad total en el Estrecho de Ormuz y la garantía verificable de que Teherán no retomará su programa de armamento nuclear.

EFE

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