Trump cuestiona dinero dado por EE. UU. a Colombia para la biodiversidad: “Es un derroche ridículo”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó el dinero invertido por su país en diversos programas, como el destinado a “promover” la biodiversidad en naciones como Colombia, a quien se le han entregado 25 millones de dólares, algo que el mandatario calificó como “un derroche ridículo”.

En una alocución emitida desde Tampa, Florida, este martes 18 de febrero, el mandatario estadounidense dijo que el Departamento de Eficiencia de su Gobierno, liderado por Elon Musk, ha identificado programas que tipifican corrupción y despilfarro de recursos.

Según Trump, de esta forma se han salvado 55 mil millones de recursos de los estadounidenses, de los cuales 520 millones iban a asesoría ambiental, 42 millones para avanzar con comportamientos de cambios sociales en Uganda, 21 millones para participación democrática en India y se refirió a un nuevo programa en Colombia.

“Yo no pagaría ese dinero”

Trump manifestó que no se han visto los resultados de esa inversión. “Hemos aportado 520 millones de dólares en consultas relacionadas con el medio ambiente. Hemos invertido en África y otros países del mundo para estudiar el medio ambiente, yo no pagaría ese dinero para estudiar el medio ambiente”, expresó.

“Asimismo -agregó-, hemos invertido 25 millones de dólares para promover la biodiversidad, la conservación y promover medios de vida lícitos mediante el desarrollo de un comportamiento socialmente responsable en el país de Colombia. Eso suena bien. 25 millones de dólares que van a Colombia para algo de lo que nadie nunca ha oído hablar”.

“¿Por qué estamos gastando el dinero de los contribuyentes en proteger la biodiversidad en países de África o en Colombia? ¿Por qué no usamos esos recursos para fortalecer nuestra frontera y cuidar a nuestro propio país, a nuestros propios ciudadanos?”, expresó. “Es un derroche ridículo”, agregó.

Nuevos aranceles anunciados por Trump

En medio de su alocución, Donald Trump anticipó que el próximo 2 de abril firmará nuevos aranceles, del 25%, para la importación de vehículos.

Recientemente prometió aranceles del 10% para todos los productos procedentes de China y del 25% para las importaciones de acero y aluminio.

En su resort Mar-a-Lago en Florida, dijo a los periodistas que los aranceles a la industria automotriz "estarán en el orden del 25%", y que los detalles se darán a conocer alrededor del 2 de abril.

Cuando se le preguntó sobre los aranceles amenazados sobre productos farmacéuticos y chips, Trump expresó: "Serán del 25% o más y aumentarán sustancialmente en el transcurso de un año".

Agregó que quería darles tiempo a las compañías afectadas para que retornen sus operaciones a Estados Unidos y dijo que había sido contactado por importantes empresas que "quieren regresar".

Trumo también afirmó que los socios comerciales de Washington podrían evitar pagar impuestos invirtiendo en fábricas en Estados Unidos. "Queremos darles tiempo para que vengan", dijo. "Cuando vienen a Estados Unidos y tienen su planta o fábrica aquí, no hay aranceles. Así que queremos darles un poco de oportunidad".

Los expertos han advertido que a menudo son los estadounidenses quienes terminan pagando el costo de los aranceles sobre las importaciones en lugar de los exportadores extranjeros.

Alrededor del 50% de los automóviles que se venden en Estados Unidos se fabrican en el país. Entre las importaciones, aproximadamente la mitad provienen de México y Canadá, siendo Japón, Corea del Sur y Alemania también importantes proveedores.

