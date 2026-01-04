En vivo
MUNDO

El desafío de Maduro a Trump que la Casa Blanca recordó tras su captura: "Ahora ya lo sabes"

Un clip de solo 23 segundos se hizo viral rápidamente luego de que Donald Trump entregara detalles de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Por: Carolina Valencia Lucas
Actualizado: 4 de ene, 2026
