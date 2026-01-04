El desafío de Maduro a Trump que la Casa Blanca recordó tras su captura: "Ahora ya lo sabes"

La captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, tras el operativo en Venezuela que las autoridades de Estados Unidos llamaron ‘Resolución Absoluta’, se dio luego de meses desafiantes enfrentamientos verbales entre el venezolano y el presidente Donald Trump.

La misión encubierta que derivó en la captura se ejecutó entre el viernes por la noche y la madrugada del sábado tras meses de preparación y contó con la participación de más de un centenar de aeronaves, según revelaciones hechas por el mismo presidente de Estados Unidos mientras Nicolás Maduro era llevado a New York, donde deberá enfrentar ante un juez la imputación de cargos por narcoterrorismo y conspiración.



El desafiante video de Maduro

El sábado 3 de enero de 2026, mientras se conocían los detalles del operativo y se esperaba la información sobre la llegada de Nicolás Maduro a tierra estadounidense, la Casa Blanca publicó en redes un video que no tardó en hacerse viral. Se trataba de un clip en el que se escucha un desafiante mensaje que había proferido el mandatario venezolano meses atrás.

"Venga por mí, aquí lo espero en Miraflores, no se tarde en llegar ¡Cobarde!", fue lo que dijo Nicolás Maduro en una declaración el 11 de agosto de 2025 durante un discurso respondiendo al aumento a 50 millones de dólares de la recompensa que EE. UU. entregaba por su cabeza. Ese es el inicio del peculiar video difundido por la Casa Blanca y acompañado del texto: “If you don’t know, now you know 🦅(Si no lo sabías, ahora ya lo sabes 🦅)”.



La secuencia continúa con la aparición del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio diciendo “ahora ya lo sabes” e imágenes, al parecer creadas con IA, de Donald Trump caminando con una actitud confiada y triunfal.



If you don’t know, now you know 🦅 pic.twitter.com/XrIps1OzY4 — The White House (@WhiteHouse) January 3, 2026

Así fue la 'Resolución Absoluta': operativo de captura de Maduro

La operación se llevó a cabo tras meses de planificación por parte de varias agencias, incluida la CIA, que realizaron labores de inteligencia para localizar a Maduro, estudiar sus rutinas y movimientos, y determinar el momento óptimo para actuar, informó el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, en una rueda de prensa junto a Trump en la residencia privada del mandatario en Mar-a-Lago (Florida).

La Casa Blanca se planteó realizar ataques aéreos el día de Navidad, pero finalmente decidió dar prioridad a bombardeos en Nigeria contra campamentos del Estado Islámico (EI), según dos fuentes del Ejecutivo citadas por la cadena CBS.

A última hora del viernes, al darse las condiciones meteorológicas óptimas, más de 150 aeronaves despegaron desde 20 bases terrestres y marítimas en toda la región, incluidos helicópteros que volaron a solo 30 metros sobre el nivel del mar, explicó Caine.

Durante la madrugada se reportaron ataques en varias localidades civiles y militares de la capital, Caracas, y de los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, según informó el Gobierno venezolano, que denunció una "gravísima agresión militar" estadounidense.

Las fuerzas llegaron al complejo en el que se encontraba Maduro a las 1.01 hora de Washington (6.01 GMT) y recibieron fuego de resistencia, aunque solo un helicóptero estadounidense fue alcanzado, sin que se registraran bajas en las filas estadounidenses. La aeronave logró retornar a su base con éxito.

Trump explicó que Maduro y Flores fueron capturados en su domicilio antes de que pudieran refugiarse en un espacio seguro blindado con acero.

De acuerdo con el mandatario, las fuerzas estadounidenses habían ensayado la operación en una réplica de la residencia de Maduro y estaban equipadas con sopletes para atravesar el acero en caso de que la pareja se encerrara en un búnker.

Las fuerzas estadounidenses abandonaron territorio venezolano alrededor de las 3.29 hora de Washington (8.29 GMT) con los detenidos a bordo de un helicóptero que los trasladó al buque USS Iwo Jima.

"Estuvieron un poco sorprendidos, pero esperaban algo. Hubo mucha oposición. Hubo muchos disparos", explicó Trump sobre la respuesta de las fuerzas venezolanas.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, explicó que se notificó al Congreso después de la operación y no con antelación para no ponerla "en peligro".

