En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
BRE-B
TORMENTA TROPICAL MELISSA
ALIAS ARAÑA
DANIEL GARCÍA-PEÑA
LUIS DÍAZ
COLOMBIA FEMENINA SUB-17
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Trump habla de Venezuela y ataques de EE. UU. contra supuestas narcolanchas en el Caribe y Pacífico

Trump habla de Venezuela y ataques de EE. UU. contra supuestas narcolanchas en el Caribe y Pacífico

El secretario de Guerra, que estaba junto al presidente, respondió, además, por qué no capturan a los presuntos narcotraficantes a bordo de los botes y dijo: “La gente no va de pesca en submarinos”.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 23 de oct, 2025
Comparta en:
Trump habla de Venezuela y ataques de EE. UU. contra supuestas narcolanchas en el Caribe y Pacífico
Pete Hegseth, secretario de Guerra, y Donald Trump, presidente de Estados Unidos -
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad