Trump habla de Venezuela y ataques de EE. UU. contra supuestas narcolanchas en el Caribe y Pacífico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entregó cifras y datos sobre la seguridad del país, los carteles de la droga y los migrantes ilegales durante una mesa redonda que hizo junto a su gabinete en la Casa Blanca. Abordó el tema de Venezuela y también, con el secretario de Guerra, Pete Hegseth, se refirió a los presuntos narcotraficantes asesinados en por lo menos nueve lanchas destruidas

Según él, su Gobierno ha capturado a más de 3.000 supuestos narcotraficantes y ha decomisado cerca de 70 toneladas de droga. "En cuestión de semanas se ha realizado el mayor número de arrestos de líderes de carteles y pandilleros en la historia de Estados Unidos", declaró, culpando a su antecesor, Joe Biden, del ingreso de “la peor gente del planeta”.

Citando el caso de Washington, aseguró que “hemos arrestado hasta 1.700 criminales, muchos de ellos el legado de la ridícula política de fronteras abiertas de Joe Biden, gente que vino de cárceles de todas partes del mundo, no solo de Suramérica. Gente que vino de cárceles, de manicomios de todo el mundo, traficantes de drogas. Los estamos sacando de aquí o en algunos casos los mandamos a la cárcel, para no arriesgarnos a que vuelvan al país”.



De acuerdo con datos de la Administración, en Estados Unidos los agentes federales han arrestado a 3.266 personas supuestamente ligadas a grupos del crimen organizado.

Sobre el régimen de Nicolás Maduro, manifestó que “estamos muy descontentos por lo que ha hecho Venezuela, han vaciado sus cárceles enviando los reclusos a nuestro país. Solo un estúpido hubiera aceptado eso y eso es lo que teníamos manejando al país, gente estúpida”.



El mandatario de Estados Unidos dijo esto al ser preguntado sobre si había enviado un B-1B cerca de Venezuela, a lo que contestó que era "falso". Sin embargo, plataformas de datos de seguimiento de vuelos mostraron otra cosa.

Datos del sitio web de seguimiento Flightradar24 consultados por la AFP mostraron un B-1B volando hacia la costa venezolana el jueves por la tarde antes de dar la vuelta y dirigirse hacia el norte, tras lo cual desapareció de la vista.



Ataques a supuestas narcolanchas

Trump aseguró que “sabemos de dónde vienen, quiénes están en los narcobotes. Hay una increíble información de inteligencia. Por lo general, cuando vemos una embarcación con cinco motores fuera de borda, viajando a 65 millas por hora, cargados de polvo blanco, por lo general no están en un viaje de pesca”.

Afirmó que “no queremos afectar a la industria pesquera, pero esto ha sido muy efectivo. Antes se hablaba de las drogas que ingresan por vía marítima”, pero “ahora están transportando las drogas por vía terrestre, pero puede ser que hablemos en el Congreso para exponerles esta situación. No creo que vayan a tener problemas con eso”, dijo, reiterando el anuncio de que su Gobierno se prepara para sorprender a los supuestos narcotraficantes en tierra.

“Las alternativas son más peligrosas para ellos”, sostuvo.

Sobre el tema también habló el secretario de Guerra, quien manifestó que “la gente no va de pesca en submarinos. Nadie ha tenido más éxito en el mundo rastreando a estas organizaciones”.

Al ser preguntado sobre por qué matan y no capturan a los señalados narcotraficantes, contestó que “esto cambia la psicología de estos grupos”.

Y aseguró que “ustedes han visto esa evidencia en el mar, en el Caribe, en el Pacífico. Sabemos quiénes son estos sujetos, con quién trabajan, a qué grupo pertenecen, sabemos a dónde van, de dónde vienen, y ellos saben que nosotros sabemos”.

“No vamos a limitarnos a arrestar gente, vamos a destruir estas organizaciones para proteger al país”, sentenció.

