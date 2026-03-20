Murió el actor estadounidense Chuck Norris a los 86 años: ícono de las artes marciales

El actor y experto en artes marciales estadounidense Chuck Norris falleció a los 86 años, según informó su familia en un comunicado en Instagram este viernes 20 de marzo. El ícono del entretenimiento había sido hospitalizado en la isla Hawái, luego de una emergencia médica no revelada.

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"Con profunda tristeza, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Si bien deseamos mantener la privacidad de las circunstancias, les informamos que estaba rodeado de su familia y descansaba en paz. Para el mundo, fue un artista marcial, actor y un símbolo de fuerza. Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia", se lee en el comunicado.



La familia Norris agregó que el mítico actor "vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba. A través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones de personas en todo el mundo y dejó una huella imborrable en muchas vidas". Asimismo, agregaron que sus corazones estaban "destrozados", pero que se sentían "profundamente agradecidos por la vida que vivió y por los momentos inolvidables que tuvimos la dicha de compartir con él".



También agradecieron por el amor y el apoyo que Chuck Norris recibió de sus fans en todo el mundo. "Significaron mucho para él, y nuestra familia está profundamente agradecida por ello. Para él, no eran solo fans, eran sus amigos. Sabemos que muchos de ustedes se enteraron de su reciente hospitalización, y estamos profundamente agradecidos por las oraciones y el apoyo que le enviaron", enfatizaron. Por último, pidieron privacidad en este momento de dolor para la familia.

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¿Qué se sabe de la causa de muerte de Chuck Norris?

Norris fue hospitalizado en la isla Hawái, Estados Unidos, por una emergencia médica no especificada, según informó el medio especializado TMZ. Fuentes con conocimiento directo señalaron a la publicación que en las últimas 24 horas una emergencia médica llevó al actor de 'Delta Force' (1986) a un hospital en la isla de Kauai, y que, pese a la situación, se encuentra de buen ánimo.

El actor estadounidense estaba entrenando en la isla el miércoles 18 de marzo y, según uno de sus amigos, habló con él por teléfono y lo notó de buen humor, incluso haciendo chistes. El pasado 10 de marzo, Norris celebró su 86 cumpleaños y en redes publicó un video en el que se le observa entrenando y en el que dice la frase: "Yo no envejezco, yo subo el nivel". El actor y experto en artes marciales agregó que "nada como un poco de diversión en un día soleado para sentirse joven. Agradezco un año más, buena salud y la oportunidad de seguir haciendo lo que me apasiona. Gracias a todos por ser los mejores fans del mundo. Su apoyo a lo largo de los años ha significado muchísimo para mí".

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El actor Chuck Norris era conocido por su trayectoria en el cine de acción y las artes marciales, con títulos emblemáticos como 'The Way of the Dragon' (1972), donde compartió pantalla con Bruce Lee, así como por protagonizar la popular serie televisiva 'Walker, Texas Ranger' (1993). Además de su carrera en Hollywood, Norris es un experto en varias artes marciales y se convirtió en una figura icónica de la cultura popular, impulsado también por los conocidos 'Chuck Norris facts', frases satíricas y humorísticas sobre el actor que circulan en internet. (Lea: Actor de 'La ley y el orden' murió tras quedar atrapado en un incendio en su casa).