Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Casa Blanca dice que por ahora no hay planes de redadas en el Super Bowl con Bad Bunny

Casa Blanca dice que por ahora no hay planes de redadas en el Super Bowl con Bad Bunny

La Casa Blanca aseguró que no existen planes concretos de redadas migratorias durante el próximo Super Bowl, donde Bad Bunny será el primer artista latino en encabezar el espectáculo de medio tiempo.

Por: EFE
Actualizado: 3 de oct, 2025
Bad Bunny
Bad Bunny será el artista que presentará el show del medio tiempo del Super Bowl el próximo 8 de febrero.
Foto: AFP

