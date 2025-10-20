Trump vuelve a arremeter contra Petro: dijo que era "el peor presidente" y lo llamó "lunático"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a arremeter contra su homólogo colombiano Gustavo Petro a bordo del avión Air Force One, desde donde aseguró que era un "lunático" y "el peor presidente". También, confirmó a la prensa las palabras del senador republicano Lindsey Graham, quien horas antes dijo -en la red social X- que la Casa Blanca prepara aranceles para Colombia.

"No luchan contra las drogas, producen drogas, refinan drogas, producen cocaína (...) Voy a suspender todos los pagos a Colombia porque no hacen nada para luchar contra las drogas, incluso cuando tenían mejores presidentes de los que tienen ahora (...) Ahora tienen el peor presidente que han tenido, es un lunático que tiene muchos problemas mentales", aseguró el mandatario estadounidense.

También le dijo a los medios de comunicación que en Colombia "los campos están llenos de drogas, las refinan y producen enormes cantidades de cocaína. Y a envían a todo el mundo y destruyen familias". Y reiteró: "Solía quejarme de ello cuando tenían un presidente muy agradable, pero él no lo hacía, era todo palabrería".



Las tensiones diplomáticas entre ambos países volvieron a escalar este domingo, luego de que Trump anunciara el fin de la ayuda financiera al país, por su supuesta inacción en materia de lucha contra las dorgas, y acusara a Gustavo Petro de ser "un líder del narcotráfico". De igual forma, el secretario del Departamento de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, anunció que las fuerzas militares de ese país mataron a tres supuestos narcotraficantes vinculados, según dijo, con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

🇺🇸💢Trump: "Colombia está fuera de control"



El presidente estadounidense, a bordo del avión Air Force One, arremetió contra su homólogo colombiano, Gustavo Petro, llamándolo "lunático", y afirmó que Colombia "está fuera de control".



Cancillería y Petro se pronunciaron sobre palabras de Trump

El mandatario colombiano, por su parte, quien ha intensificado sus críticas a Trump desde que este ordenó en agosto un despliegue militar en el Caribe bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, calificó al magnate de "grosero e ignorante con Colombia".

"Jamás Colombia ha sido grosera con Estados Unidos, al contrario, ha querido mucho su cultura. (...) Yo no hago business (negocios), como usted, yo soy socialista, creo en la ayuda y el bien común y en los bienes comunes de la humanidad, el mayor de todos: la vida, puesta en peligro por su petróleo. Si yo no soy negociante, pues mucho menos narcotraficante, en mi corazón no hay codicias", añadió.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, en un comunicado, rechazó lo que consideró una "amenaza directa" de Trump contra la soberanía nacional y anunció que acudirá a "todas las instancias internacionales" para defenderla. Asimismo, mostró su desacuerdo con que Estados Unidos utilice la cooperación internacional como "instrumento de injerencia en asuntos internos", mientras que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, advirtió que, con el fin de la ayuda financiera de EE. UU., los beneficiados serán los grupos criminales.



¿Qué se sabe de nuevos aranceles de EE. UU. para Colombia?

El senador Lindsey Graham reveló que había mantenido una conversación con el presidente y que este le había explicado que iba a anunciar este lunes la imposición de gravámenes para el país. "El presidente Trump es más duro que cualquier otro presidente en nuestra historia y me informó que va a atacar a Colombia, no solo a sus narcotraficantes, sino también donde más le duele: el bolsillo. Anunciará importantes aranceles contra Colombia, hoy o mañana", escribió.

"Quienes sigan involucrados en el narcoterrorismo contra Estados Unidos pagarán un precio muy alto. ¡Bien hecho, presidente Trump!", agregó el parlamentario. Cabe resaltar que Estados Unidos aplica desde abril una base arancelaria del 10 % a Colombia, igual que a la mayoría de países latinoamericanos, como parte de la guerra comercial emprendida por el líder republicano.

