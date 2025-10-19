¿Qué implica la suspensión de la ayuda contra el narcotráfico de Estados Unidos a Colombia?

Estados Unidos suspendió los apoyos económicos para la lucha contra las drogas en Colombia, lo que significa un duro golpe para las Fuerzas Militares y la Policía, en un momento clave para la seguridad nacional. Las implicaciones para las capacidades de inteligencia, aéreas, de entrenamiento y de operaciones antinarcóticos genera una gran incertidumbre.

Adicional a esto, el congresista republicano Lindsey Graham, cercano a Donald Trump, dijo que el presidente aumentará los aranceles a Colombia.

Noticias Caracol analiza con expertos lo que significa esto para la nación suramericana.



Noticia en desarrollo.