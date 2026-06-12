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A la cárcel, hombre que importó ilegalmente un perro que le quitó la vida a su novia embarazada

Animalistas habían recogido más de 80 mil firmas pidiendo que el perro no fuera sacrificado. Esta fue la decisión que tomó el juzgado.

Por: AFP
Actualizado: 12 de jun, 2026
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A la cárcel, hombre que importó ilegalmente un perro que le quitó la vida a su novia embarazada
AFP

La justicia en Francia condenó a un hombre por homicidio involuntario después de que el pitbull que había importado ilegalmente y adiestrado para morder matara a su novia embarazada a dentelladas durante un paseo. 

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El tribunal de Soissons, en el norte de Francia, condenó a Christophe Ellul, de 51 años, a 4 años de prisión con suspensión de pena y ordenó que el perro llamado Curtis fuera sacrificado.

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La decisión judicial llega después que activistas por los animales hubieran pedido su indulto. Una de las peticiones, con más de 80.000 firmas, reclama que este american pitbull terrier sea trasladado a un refugio de animales. (Lea también: Presidente de Francia admite fallos en justicia por desaparición de niña: prontuario del sospechoso)

¿Cómo murió la mujer embarazada?

En noviembre de 2019, Ellul encontró el cadáver de su novia, Elisa Pilarski, en un bosque a las afueras de la ciudad, con el cuerpo lacerado por 50 mordeduras. La mujer, de 29 años y embarazada de 6 meses, estaba paseando al perro.

Antes de morir, lo había llamado mientras él trabajaba en un aeropuerto a las afueras de París, a unos 50 kilómetros de distancia, para pedirle ayuda, según la investigación. 

Durante mucho tiempo, el hombre sostuvo que su perro no era agresivo y que los responsables debían de haber sido unos perros de caza, pero las pruebas de ADN demostraron que se trataba de Curtis.

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El perro, que ahora tiene 8 años y medio, lleva más de 6 encerrado en una perrera desde el incidente.

En Francia es ilegal importar pitbulls, clasificados como peligrosos. Ellul lo trajo desde Países Bajos.

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AGENCIA AFP

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