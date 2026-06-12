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Noticias Caracol  / MUNDO  / ‘Niño Guerrero’, líder del Tren de Aragua, murió en un operativo de EE. UU., afirma Trump

‘Niño Guerrero’, líder del Tren de Aragua, murió en un operativo de EE. UU., afirma Trump

El mandatario aseguró que el operativo se realizó en “estrecha cooperación con nuestros amigos en Venezuela”.

Por: AFP
Actualizado: 12 de jun, 2026
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Editado por: Sandra Soriano Soriano
‘Niño Guerrero’, líder del Tren de Aragua, murió en un operativo de EE. UU., afirma Trump
Foto de archivo

El presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció la muerte del jefe de la banda venezolana Tren de Aragua, una de las principales organizaciones criminales de América Latina, en una operación militar estadounidense realizada en coordinación con Venezuela.

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"Bajo mi dirección, el Comando Sur de los Estados Unidos lanzó un enérgico ataque, rápido y letal para ejecutar con éxito a 'Niño Guerrero', el infame líder del Tren de Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta Tierra", escribió Trump este viernes 12 de junio en su red Truth Social.

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El mandatario afirmó que la operación se llevó a cabo en "estrecha cooperación con nuestros amigos en Venezuela, con los cuales estamos trabajando muy bien".

"Como resultado, los terroristas del Tren de Aragua ya no cuentan con refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar. Bajo mi liderazgo, encontraremos a estos despiadados asesinos y capos de la droga dondequiera que estén y los enviaremos a las profundidades del infierno, que es donde pertenecen", añadió.

Prontuario del 'Niño Guerrero'

El 'Niño Guerrero' fue sancionado en 2025 por el Departamento del Tesoro así como otros cinco miembros del Tren de Aragua, entre ellos el lugarteniente Yohan José Romero, conocido como Johan Petrica.

El Gobierno estadounidense acusa al delincuente de convertir una pandilla carcelaria centrada en la extorsión y el soborno en una organización criminal de alcance continental.

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Perseguido como uno de los criminales más buscados de Suramérica, estaba prófugo desde 2023, cuando las autoridades venezolanas llevaron a cabo un operativo en la cárcel de Tocorón, considerada la base de operaciones de la organización.

Trump declaró al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera y hoy se vanaglorió de "deportar a miles de criminales malvados y librar una guerra contra los carteles -que durante mucho tiempo han estado en guerra contra nuestros ciudadanos-, mientras líderes débiles dejaban a Estados Unidos indefenso y a la defensiva".

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El mandatario estadounidense vinculó el suceso, sin aclarar dónde había sido "ejecutado, con las políticas migratorias y cargó contra su predecesor, Joe Biden, al considerar que este había abierto las fronteras del sur "a millones de criminales ilegales y permitió que este ejército extranjero violara, mutilara y asesinara a ciudadanos estadounidenses con total impunidad".

Noticia en desarrollo.

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