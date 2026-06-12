Último adiós a niña muerta a manos, al parecer, de presunto pedófilo libre pese a antecedentes

La pequeña localidad de Fleurance, en el suroeste de Francia, despidió este viernes 12 de junio a Lyhanna, una niña de 11 años cuyo presunto asesinato a manos de un hombre con denuncias por pederastia desató una ola de indignación nacional.

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Bajo un sol radiante, el coche fúnebre blanco hizo su entrada en el cementerio de este pueblo rural de 6.000 habitantes a inicios de la tarde, seguido por varios centenares de personas, constataron periodistas de AFP.

El féretro azul con los restos de Lyhanna fue transportado por los empleados de una funeraria hasta el lugar de su inhumación, donde solo estaba su familia. El resto de personas se reunió frente a un atril y un retrato de la niña. "No nos despedimos de un símbolo, de una lucha, sino de una niña de once años y medio: Lyhanna", declaró el alcalde de Fleurance, Grégory Bobbato, quien subrayó la "lección de dignidad" de sus padres "en el momento de afrontar lo peor".



Ninguna condena contra el sospechoso por otros casos

El cadáver de Lyhanna apareció el 4 de junio en un silo agrícola abandonado cercano a Fleurance, tras permanecer desaparecida desde el 29 de mayo, y los investigadores apuntan a la responsabilidad de Jérôme B., de 41 años y padre de una amiga suya. (Lea también: Presidente de Francia admite fallos en justicia por desaparición de niña: prontuario del sospechoso)



La angustia se tornó en indignación cuando se conoció que este hombre tenía denuncias previas por pederastia, pero ninguna condena.



Además, cuando fue detenido, la Fiscalía investigaba una presentada en agosto de 2025 por una mujer, que lo acusó de violar repetidamente a su hija entre septiembre de 2024 y mayo de 2025. El caso contaba con el respaldo de un informe médico, según el ministro de Justicia, Gérald Darmanin. Sin embargo, la policía no lo había detenido ni interrogado cuando Lyhanna desapareció nueve meses después.

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"La justicia no hizo su trabajo", dijo la madre de la menor y anunció acciones legales contra los investigadores, los fiscales, el ministro de Justicia y el Estado.

El alto funcionario se ha negado a dimitir tras disculparse por lo que calificó de "fracaso enorme" en este caso.

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Miles de personas protestaron en Francia contra los fallos en el sistema judicial, y el gobierno del presidente centroderechista, Emmanuel Macron, está bajo presión entre críticas a la falta de medios para la justicia y la protección de la infancia.

En Fleurance, donde las banderas ondeaban a media asta, decenas de ramos de flores, velas y peluches yacían al pie de un cedro ante el centro de secundaria Hubert-Reeves, donde la niña fue vista por última vez subiendo al auto del principal sospechoso.

Sandy Lannes enciende todas las noches estas "velas por Lyhanna". "Es importante. Espero que no caiga en el olvido con el Mundial", agrega esta madre de dos hijos y abuela de tres nietos.

Las autoridades no han informado por ahora sobre las causas de la muerte de la niña ni si fue agredida sexualmente. Jérôme B., en detención preventiva, está acusado de momento de secuestro.

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Bajo presión, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, anunció que propondrá que las primeras investigaciones se lleven a cabo en menos de tres meses después de la denuncia. También que se pueda condenar a los "violadores en serie" de menores a cadena perpetua, en lugar de la pena máxima de 20 años actualmente.

Casi 150 asociaciones y sindicatos convocaron una gran manifestación el sábado 4 de julio para reclamar una "ley integral" contra la violencia machista y contra los menores, propuesta por un centenar de diputados a finales de 2025 y nunca debatida.

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Los casos de pederastia acaparan portadas desde hace meses en Francia, donde un niño es agredido cada tres minutos, según la Comisión Independiente para el Incesto y Agresiones Sexuales a Niños (Ciivise). Su estimación de víctimas anuales se eleva a unos 160.000 menores.

AGENCIA AFP

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL