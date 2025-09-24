Famoso actor de Nickelodeon está viviendo en la calle: la familia se pronuncia al respecto

La dramática realidad de Tylor Chase, un actor que comenzó su carrera siendo un adolescente y que alcanzó reconocimiento en el canal Nickelodeon durante la década de 2000, ha capturado la atención pública en las últimas semanas. Chase, quien interpretó a Martin Qwerly en 'Manual de supervivencia de Ned', fue descubierto en las calles de Los Ángeles, California, en circunstancias que sugerían que se encontraba en situación de calle.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El hallazgo se hizo público gracias a una creadora de contenido de TikTok, identificada como "lethallalli", quien lo reconoció en la vía pública de California, específicamente en Riverside. Tras las dudas iniciales sobre si realmente se trataba de él, la tiktoker compartió un video donde el propio actor, de 36 años, decía su nombre y se mostraba agradecido por la atención generada, aunque con un aspecto deteriorado. Testimonios indican que Chase se ha mostrado amable y dispuesto a conversar con quienes lo reconocen.

La viralización de las imágenes y la preocupación de los seguidores impulsaron rápidamente una campaña de recaudación de fondos a través de GoFundMe para poder ayudar a Chase. La iniciativa buscaba reunir dinero para cubrir sus necesidades básicas, como vivienda y alimentación, con la meta de ofrecerle una oportunidad para "reconstruirse y recuperar el rumbo". Gracias a esta ola de solidaridad, se lograron recaudar más de 1.200 dólares, alrededor de 4 millones de pesos.



Las declaraciones de la madre

Sin embargo, la campaña de ayuda financiera se vio paralizada a petición directa de la madre del actor. En declaraciones compartidas por la organizadora, la madre de Chase explicó que la donación monetaria directa no sería beneficiosa para su hijo. “Agradezco tu esfuerzo. Pero el dinero no le beneficiaría. Le he comprado varios teléfonos, pero los pierde en uno o dos días. No puede administrar el dinero ni sus medicamentos solo”.



La madre enfatizó que, más allá del apoyo económico, su hijo necesita "ayuda médica". No obstante, expresó su agradecimiento por el esfuerzo e incluso se ofreció a reunirse con la tiktoker para depositar los fondos en una cuenta a nombre de su hijo, reiterando que la mala administración del dinero podría perjudicarlo.

Publicidad

Este caso se suma a una larga lista de exestrellas infantiles que han enfrentado serias dificultades personales tras alcanzar la fama a tan corta edad. Además de su rol en Nickelodeon, Chase participó en otras producciones como 'Todo el mundo odia a Chris' y prestó su voz al personaje Hank Newbern en el videojuego 'LA Noire' en 2011. En 2014, abrió un canal de YouTube, donde compartía contenido hasta octubre de 2021, momento desde el cual se le había perdido el rastro público.

Actualmente, la creadora de contenido sigue compartiendo actualizaciones sobre esta noticia y, aunque la campaña de GoFundMe permanece activa, el enfoque de la preocupación se ha desplazado de la ayuda financiera a la necesidad urgente de soporte médico y estabilidad personal para el exactor de 36 años.

Publicidad

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL