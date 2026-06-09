Gobierno de Somalia se pronuncia tras decisión de EE. UU. de negar entrada de árbitro Omar Artan

Aún no comienza la Copa del Mundo y ya se registran incidentes en Estados Unidos que empiezan a empañarla. Uno de ellos es el denunciado por la Federación de Fútbol Iraní, que aseguró que les fueron revocadas las entradas asignadas por la FIFA para distribuir entre aficionados vinculados a la federación. A esto se suma la negativa de ingreso a un árbitro somalí de amplio reconocimiento.



Cabe recordar que la FIFA suele asignar alrededor del 8% de las entradas de cada partido a las federaciones de los equipos participantes.



A árbitro de Somalia le prohíben la entrada a EE. UU.

La situación parece alinearse con las actuales restricciones migratorias de Estados Unidos. Un ejemplo es el caso de Omar Artan, considerado uno de los mejores árbitros del continente africano y quien estuvo cerca de convertirse en el primer árbitro somalí en participar en una Copa Mundial de la FIFA. Sin embargo, su ingreso al país fue rechazado.

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Según autoridades de aduanas y protección fronteriza, el árbitro llegó a Miami el sábado por la noche y, tras un control de seguridad adicional, fue considerado inadmisible. Somalia figura en una lista de 12 países cuyos ciudadanos tienen prohibida la entrada a Estados Unidos por riesgo de terrorismo, y ese país ha sido objeto en repetidas ocasiones de descalificaciones por parte del presidente Trump.

Ante esto, el Gobierno de Somalia calificó como "lamentable" la decisión de las autoridades migratorias estadounidenses de impedir el ingreso de Omar Abdulkadir Artan, quien iba a hacer historia como el primer somalí en arbitrar un partido de un Mundial, y exigió explicaciones tanto a Washington como a la FIFA.



En un comunicado, el Ministerio de Juventud y Deportes indicó que, junto con la Cancillería, adelanta "gestiones diplomáticas" y está "hablando con las autoridades competentes de EE.UU. y la FIFA para obtener una explicación clara sobre este asunto".



"Es lamentable que, al parecer, se haya producido tal trato y el Ministerio está siguiendo de cerca la situación", agregó.

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El Gobierno somalí también destacó que Artan "ha representado a su país, a su profesión y al deporte somalí con distinción".

Asimismo, subrayó que "su participación a nivel internacional es motivo de orgullo y honor para todos los somalís y refleja el progreso y los avances positivos que están logrando los deportistas y los responsables deportivos somalís en la escena mundial".

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Por su parte, el árbitro agradeció en un comunicado "a la familia del fútbol por sus mensajes" y deseó "mucho éxito" a sus colegas en el Mundial.

"A pesar de las circunstancias, mantengo una actitud positiva y estoy centrado en los próximos retos de mi carrera como árbitro. Quiero dar la gracias a la FIFA y a la CAF (Confederación Africana de Fútbol) por todo su apoyo y me comprometo a mantener mi nivel arbitral mientras me concentro en el futuro", afirmó.

“Somalia es considerada por muchos como el peor país del mundo”, dijo Trump el 3 de diciembre de 2025.

En declaraciones al diario The New York Times, el árbitro Omar Artan manifestó su decepción y aseguró que su único objetivo era cumplir el sueño de participar en una Copa del Mundo.

Estados Unidos interrogó por 7 horas a jugador de Irák

Este no ha sido el único episodio. También se conoció el caso de Aymen Hussein, jugador de la selección de Irak, quien fue interrogado durante siete horas en un aeropuerto de Chicago, aunque finalmente se le permitió el ingreso al país.

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Otra situación que ha generado controversia es la de las requisas. Un video difundido en redes sociales muestra las inspecciones a las que fueron sometidos los jugadores de Senegal al llegar a Estados Unidos, en contraste con la recepción de otras selecciones como Escocia.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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