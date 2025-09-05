Petro hace advertencia a EE. UU. tras llamado de la ONU por ataque a embarcación en mar Caribe

El presidente Gustavo Petro hizo una advertencia al Gobierno de Donald Trump tras el llamado que la ONU hizo por el supuesto ataque de Estados Unidos contra una embarcación con once personas a bordo, señaladas de pertenecer al Tren de Aragua y que presuntamente transportaban droga.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU dijo este viernes 5 de septiembre que cualquier acción de un Estado para enfrentar el tráfico de drogas debe respetar el derecho internacional. La portavoz Ravina Shamdasani sostuvo en Ginebra que esto no puede justificar su asesinato. "En cuanto a los delitos relacionados con drogas, para que quede claro, no se debe matar a las personas por consumir, traficar, vender o poseer drogas", explicó.

La portavoz de la ONU agregó que la lucha contra el narcotráfico no debe escapar a los principios de legalidad y que los funcionarios son los responsables de cumplirlos. "Para ser claros, el uso intencional de la fuerza letal solo se permite como medida de último recurso contra una persona que represente una amenaza inminente para la vida", recalcó.



Si hay muertes en una operación para aplicar la ley se deben investigar de forma independiente, rápida y transparente, sostuvo Shamdasani.



“En mi gobierno, Colombia no colabora con asesinatos”: Petro

Tras este pronunciamiento de la ONU, el presidente colombiano envió un mensaje a través de X al Gobierno de Estados Unidos.

Publicidad

El mandatario recordó lo dicho en días anteriores sobre el ataque a la embarcación: “Dije que era un asesinato y es un asesinato en cualquier parte del mundo”.

Y con el pronunciamiento de las Naciones Unidas, Petro expresó que “si al gobierno de EEUU no le importa la ONU y el derecho internacional, a mí, sí”.

Publicidad

Ya el jueves 4 de septiembre, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo en una rueda de prensa en Ecuador que “las Naciones Unidas están en desacuerdo, a mí no me importa lo que digan las Naciones Unidas”.

Entretanto, Petro indicó que “la colaboración del gobierno colombiano en la lucha antinarcotraficante es profunda, a fondo, sin doble moral de mi parte, pero se supedita al derecho internacional”.

Por eso advirtió que si “el gobierno de EEUU si respeta el derecho internacional tiene todo mi apoyo, pero si lo rompe, toca rehacer nuestra colaboración. En mi gobierno, Colombia no colabora con asesinatos. En mi gobierno se hace uso proporcional de la fuerza, como enseñan décadas de sabiduría humana en tratados aprobados mundialmente y que son parte de nuestra Constitución”.

Noticia en desarrollo.