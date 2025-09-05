Publicidad

Petro hace advertencia a EE. UU. tras llamado de la ONU por ataque a embarcación en mar Caribe

Naciones Unidas dijo que cualquier acción de un Estado para enfrentar el tráfico de drogas debe respetar el derecho internacional. “El Gobierno de EE. UU. si respeta el derecho internacional tiene todo mi apoyo, pero si lo rompe, toca rehacer nuestra colaboración”, dijo Petro.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: septiembre 05, 2025 11:41 a. m.
Petro hace advertencia a EE. UU. tras llamado de la ONU por ataque a embarcación en mar Caribe
AFP