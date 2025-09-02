Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Estados Unidos anuncia "ataque letal" contra un barco con drogas que había partido de Venezuela

Estados Unidos anuncia "ataque letal" contra un barco con drogas que había partido de Venezuela

Se trata del primer resultado de su operativo contra el narcotráfico en el mar Caribe. El presidente Donald Trump lo anunció desde la Casa Blanca y su secretario de Estado, Marco Rubio, dio más detalles del operativo.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: septiembre 02, 2025 02:33 p. m.
Estados Unidos anuncia "ataque letal" contra un barco con drogas que había partido de Venezuela
Destructor enviado por Trump al mar Caribe.
AFP