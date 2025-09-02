Estados Unidos anuncia "ataque letal" contra un barco con drogas que había partido de Venezuela

El Gobierno de Estados Unidos anunció este martes el que sería el primer resultado de su operativo contra el narcotráfico en aguas del mar Caribe. El presidente Donald Trump informó desde la Casa Blanca, en una declaración a medios de comunicación, que fuerzas militares de Washington le dispararon a un barco que transportaba droga desde Venezuela. De manera paralela, desde su cuenta en X, Marco, Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, detalló que este martes "el ejército estadounidense llevó a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra un barco con drogas que había partido de Venezuela y estaba siendo operado por una organización narcoterrorista designada".

Venezuela alertó este lunes ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que tropas "entrenadas" de Estados Unidos están "listas y preparadas para invadir" su territorio, por lo que hizo un llamado a exigir el retiro inmediato de estos militares y de las ocho embarcaciones que, según Caracas, están desplegadas cerca de sus costas.

El despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe en los últimos días ha incluido más de 4.000 militares, entre ellos unos 2.000 marines, además de aviones, barcos y lanzamisiles para patrullar en las aguas cercanas a Venezuela para combatir a los carteles del narcotráfico. Esta movilización, inédita en la historia de la región, se enmarca en un aumento de la presión sobre el autoproclamado presidente venezolano, Nicolás Maduro, sobre quien la Administración de Donald Trump duplicó recientemente a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a su captura.



"Literalmente destruimos un barco, un barco que transportaba drogas, mucha droga. Y lo verán y leerán sobre ello. Sucedió hace unos momentos", dijo el presidente Donald Trump a la prensa durante una alocución en el Despacho Oval, antes de añadir que han detectado mucha droga y "estas provienen de Venezuela".

Noticia en desarrollo...

